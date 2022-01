Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

222,50 EUR -0,31% (28.01.2022, 14:57)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

248,74 USD -0,44% (27.01.2022)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Im jüngsten Zahlenwerk habe der Fastfood-Gigant für Q4 einen Umsatz in der Höhe von USD 6 Mrd. verbucht und damit knapp unter den Analystenerwartungen gelegen. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2020 habe sich auf 13% belaufen. Auf vergleichbarer Basis zu 2019 stehe ein Anstieg von 10,8% zu Buche. Der konsolidierte operative Gewinn sei um 12% gestiegen.Unter Ausschluss von strategischen Kosten in Höhe von USD 54 Mio., die in erster Linie mit dem Verkauf von McD Tech Labs im Jahr 2021 zusammenhängen würden und strategischen Gewinnen in Höhe von USD 142 Mio., die auf den Verkauf von McDonald's Japan Aktien im Jahr 2020 zurückzuführen seien, sei der operative Gewinn um 23% gestiegen. Beim Gewinn pro Aktie habe MCD ebenfalls die Erwartungen verfehlt. Mit einem Zuwachs von 18% beim verwässerten Gewinn pro Aktie hätten anstelle der vom Konsens erwarteten USD 2,35 nur USD 2,18 ausgewiesen werden können.McDonald's punkte mit einem ausgeklügelten aber simplen Geschäftsmodell. Die Umsätze des Unternehmens würden sich dabei aus zwei wesentlichen Komponenten zusammensetzen: eigene Stores und Franchise-System. Etwas mehr als 2.500 Stores würden von MCD selbst betrieben, die meisten davon in den USA. Die Umsätze aus den Verkäufen in den sogenannten Company-operated restaurants hätten sich in 2021 auf rd. USD 10 Mrd. belaufen. Der Betrieb der eigenen Stores sei jedoch mit hohem Kostenaufwand verbunden (USD 8 Mrd.), sodass Company-operated restaurants unterm Strich mit (nur) USD 1,7 Mrd. zum operativen Gewinn beitragen würden.Die überwiegende Mehrheit der McDonald's Stores sei jedoch dem Franchise-System zuzuordnen - und dieses sei höchst lukrativ. Bei rund USD 23,2 Mrd. an Gesamtumsätzen in 2021 seien rund USD 13 Mrd. auf die sogenannten franchised restaurants entfallen. Die Umsätze würden hierbei eine Komposition aus Miet/Pachteinnahmen sowie Lizenzgebühren darstellen, die wiederum von der Höhe der Umsätze der jeweiligen Stores abhängig seien.Im Vergleich zu den Company-operated restaurants stelle das Franchise-System aber ein deutlich weniger kostenintensives Geschäftsmodell dar. Mit operativen Kosten 2021 von rund USD 2,3 Mrd. würden knapp USD 11 Mrd. an operativen Gewinnen aus franchised restaurants stammen. Die operative Marge des Franchise-Systems liege damit bei knapp 85% und falle um das 4,5Fache höher aus als bei den eigenen Stores.Gemessen an den Umsätzen erscheine MCD mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 7,5 teuer. In Anbetracht der hohen Rentabilität blicke der Analyst jedoch lieber auf das KGV. Dieses befinde sich basierend auf erwarteten Gewinnen aktuell rund 20% über dem langfristigen Schnitt (fünf Jahre). Selbiges gelte für die Cashflows. Die Aktie stelle daher kein Schnäppchen dar, handele aber auch nicht auf exorbitant überzogenen Bewertungsniveaus. Dies gelte vor allem auch in der Hinsicht, als das die Aktie historisch mit einer Prämie von 23% zum breiten Aktienmarkt bewertet gewesen sei. Die aktuelle Prämie liege bei 13%.Dass McDonald's vorwiegend auf das Franchise-System setze, sei nicht nur auf die hohe Rentabilität zurückzuführen, sondern erlaube auch ein höheres Maß an Planungssicherheit. Während der Verkauf von Produkten wie Burgern, Pommes & Co. stets mit gewissen Unsicherheiten behaftet sei, würden die Cashflows aus Vermietung und Verpachtung eine vergleichsweise stabile Umsatzkomponente darstellen. MCD nenne in den meisten Fällen die Liegenschaften der Stores sein Eigen und so sei es nicht überraschend, dass Gebäude und Grundstücke fast 70% der gesamten Bilanzsumme darstellen würden.Das Argument, dass McDonald's daher gar nicht dem Restaurantgewerbe zugerechnet werden könne, sondern ein Immobilienunternehmen darstelle, könne daher nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Für den Analysten stehe jedoch im Vordergrund, dass der Fast Food-Gigant mit beeindruckenden Margen und ausreichend Liquidität punkte. Er sei von McDonald's als global agierender Big Player mit soliden Fundamentaldaten und starker Markendominanz nach wie vor überzeugt. Des Weiteren honoriere er das ambitionierte Vorgehen beim Thema Innovation sowie die Offensive bei der Verbesserung der Customer Experience. Seit ihrem Allzeithoch habe die Aktie im allgemein schwachen Börsenumfeld zwischenzeitlich rund 10% abgeben müssen. Für langfristig Orientierte könnte die aktuelle Schwäche dementsprechend ein attraktives Einstiegsniveau darstellen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt die Aktie daher auf Kauf und passt das Kursziel (285,00 USD) leicht an die geänderten Konsensprognosen an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 28.01.2022)