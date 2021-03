Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

180,88 EUR +1,87% (15.03.2021, 16:46)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

181,64 EUR +2,34% (15.03.2021, 17:05)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

215,5746 USD +1,52% (15.03.2021, 16:51)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Das Papier des Burgerdinos melde sich am Montag zurück. Nachdem die McDonald's-Aktie bereits die 200- und die 50-Tage-Linie überwunden habe, klettere der Titel nun über den GD100 (213,34 Dollar). Im wichtigen deutschen Markt habe der US-Konzern im sehr schwierigen Jahr 2020 überraschend gut abgeschnitten.Fastfood schmecke immer - auch in der Krise. Zwar hätten die Unternehmen, in der Branche "Quick Service" genannt, Federn lassen müssen, jedoch weniger stark als andere Gastroangebote. Mit Lieferdiensten, Mitnahmestationen und teilweise auch mit Drive-In-Schaltern seien McDonald's und Co relativ gut durch die Krise gekommen. Das berichte das Branchenmagazin "Foodservice".Insgesamt habe Corona die großen Restaurantketten in Deutschland allerdings hart getroffen. Der Umsatz der Branche sei im Vergleich zum Vorjahr um 29,8 Prozent auf etwa 10,7 Mrd. Euro zurückgegangen.Vielen Gaststätten stehe der Wasser längst bis zum Hals. Eine Entspannung sei nicht in Sicht, denn angesichts der steigenden Coronafälle sei es unwahrscheinlich, dass die Restaurants zeitnah öffnen dürften. Experten würden eine Pleitewelle der Branche befürchten: Mindestens jede fünfte Gaststätte stehe demnach in Deutschland vor dem Aus. In anderen Ländern sehe es keinen Deut besser aus.Ein Break wäre ein prima Kaufsignal, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link