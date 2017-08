Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (11.08.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktie: Weiter auf Rekordfahrt - AktienanalyseMcDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insbesondere beim Gewinn habe der Burger-Brater besser abgeschnitten als gedacht. Unter dem Strich habe die US-Fastfood-Kette 1,4 Mrd. US-Dollar verdient, satte 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie habe um 36 Prozent auf 1,70 US-Dollar angezogen. Kleiner Schönheitsfehler: Der Umsatz sei erneut zurückgegangen, diesmal um knapp 4 Prozent auf 6,05 Mrd. US-Dollar. Allerdings seien die Einbußen einkalkuliert. Hintergrund sei die neue Franchise-Strategie. Die koste zwar Umsatz, bringe im Gegenzug aber höhere Lizenzgebühren und spare Kosten. Zudem hätten Analysten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.Erfreulich auch, dass der Konzern seine Verkäufe auf etablierter Ladenfläche weltweit um 6,6 Prozent und in den USA um 3,9 Prozent habe steigern können. Das Wachstum habe sich damit weiter beschleunigt. Im Vorquartal habe McDonald's ein globales Plus von 4 Prozent geschafft. Entsprechend zufrieden habe sich CEO Steve Easterbrook gezeigt: "Wir schaffen ein besseres McDonald's und die Kunden merken es."Die Börse habe die Fortschritte ebenfalls bemerkt: Seit Jahresbeginn sei die Aktie um mehr als 27 Prozent nach oben gestürmt und habe damit den Gesamtmarkt um Längen geschlagen. Analysten zufolge dürfte sich daran zunächst auch wenig ändern. Bernstein sehe den fairen Wert bei 180 US-Dollar. Ein weiteres Kaufargument: Die zuverlässige Dividende. Der Burger-Brater komme auf mehr als 25 Anhebungen in Serie. Er sei damit ein lupenreiner Dividendenaristokrat.Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:133,15 EUR 0,00% (11.08.2017, 15:11)