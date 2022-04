Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

172,40 EUR 0,00% (26.04.2022, 10:16)



Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

172,00 EUR +0,47% (26.04.2022, 10:31)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wiener Börse-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (26.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.Mayr-Melnhof habe ein überzeugendes Jahresauftaktquartal präsentiert. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 65% von EUR 641 Mio. auf EUR 1,06 Mrd. gestiegen. Unter Berücksichtigung der Akquisitionen von Kotkamills und Kwidzyn sowie des Verkaufs zweier Kartonwerke dürfte das organische Wachstum rund 25% betragen haben. Zwar hätten auch die Volumina zulegen können, jedoch sei dieser Anstieg primär preisgetrieben gewesen. Damit sei es dem Konzern gelungen, den substanziellen Kostenanstieg mehr als zu kompensieren. Das EBIT habe annähernd auf EUR 111 Mio. verdoppelt werden können. Rund EUR 70 Mio. bzw. eine Marge von 10,7% habe die Division MM Board & Paper generiert, die damit positiv überrascht habe.Im Ausblick habe das Unternehmen auf eine weiterhin starke Nachfrage in beiden Segmenten verwiesen. Eine weitere Preiserhöhung im Kartonbereich sei mit Anfang Q2 implementiert worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auch im Verpackungssegment höhere Verkaufspreise in den kommenden Quartalen realisiert werden könnten. Insgesamt scheine es dem Konzern gut zu gelingen, die Belastungen aus höheren Kosten für Energie, Altpapier, Transport, etc. zu kompensieren. Nach dem Q1 erscheine die EBIT-Prognose für das GJ 2022 von EUR 353 Mio. mehr als gut untermauert. Als kurzfristiges Risiko würden die Analysten mögliche Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen in Russland und Ukraine sehen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Mayr-Melnhof lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.