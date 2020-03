Wiener Börse Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

105,40 EUR -4,87% (12.03.2020, 11:59)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wien Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MNHFF



Kurzprofil Mayr-Melnhof:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (12.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof: Aktie kehrt in den ATX zurück - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Mayr-Melnhof-Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) unter die Lupe.Am 3. März habe die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung österreichischer Aktienindices unter Anwendung des Regelwerkes der Wiener Börse stattgefunden. Demnach werde der weltweit größte Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, Mayr-Melnhof Karton, den oberösterreichischen Flugzeugkomponentenhersteller FACC im Leitindex ATX ersetzen. Der Wechsel werde per 23. März wirksam. Mayr-Melnhof habe FACC bei der Höhe der Streubesitzkapitalisierung überholt. Zuletzt seien die Aktien des Kartonherstellers zwischen 1994 und 2014 fast durchgängig im Leitindex vertreten gewesen. Von dem Indexaufstieg könnten frische Kursimpulse ausgehen.Auch abgesehen davon sei das Unternehmen gut unterwegs. Dank eines guten dritten Quartals habe die Mayr-Melnhof-Gruppe das Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2019 trotz verlangsamter Marktdynamik fortsetzen können. Während der Umsatz um 9,1 Prozent auf 1,92 Mrd. Euro geklettert sei, sei der Überschuss sogar um 15,7 Prozent auf 146,3 Mio. Euro vorangekommen. Beide Divisionen - Karton und Packaging - hätten maßgeblich dazu beigetragen und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld insgesamt gute Auslastung verzeichnet. Während die Kartondivision von stabilen Durchschnittspreisen und Kostensenkungen profitiert habe, habe das Ergebniswachstum in der Packagingdivision im Wesentlichen aus der erstmaligen Einbeziehung der Tann-Gruppe resultiert.Die Veröffentlichung der 2019er Jahreszahlen stehe am 17. März an. Für Spannung sei also gesorgt. (Ausgabe 10/2020)Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:105,60 EUR -4,86% (12.03.2020, 12:03)