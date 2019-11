Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:

63,63 EUR +4,95% (07.11.2019, 17:19)



Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

70,40 USD +5,01% (07.11.2019, 17:25)



ISIN Match Group-Aktie:

US57665R1068



WKN Match Group-Aktie:

A1424N



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MG



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (07.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von Analyst Eric Sheridan von der UBS:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Eric Sheridan von der UBS die Aktien von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) nunmehr zum Kauf.Ungeachtet der Kursverluste seit August wegen eines konkurrierenden Dating-Angebots von Facebook und Rechtsstreitigkeiten habe der Aktienkurs von Match Group Inc. nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts weiter nachgegeben.Die UBS-Analysten halten aber die Fundamentaldaten des Unternehmens auf lange Sicht für intakt. Der Schutzwall von Tinder werde stärker und das Management leiste hinsichtlich der Kapitalallokation weiterhin erstklassige Arbeit, so der Analyst Eric Sheridan.In ihrer Match Group-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel von "neutral" auf "buy" hoch, senken aber das Kursziel von 95,00 auf 88,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Match Group-Aktie:63,06 EUR +5,93% (07.11.2019, 17:02)