Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

132,94 USD -2,43% (16.08.2021, 19:50)



ISIN Match Group-Aktie:

US57667L1070



WKN Match Group-Aktie:

A2P75D



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MGN



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Delta-Variante breite sich aus. Entsprechend sei das Wachstum bei der Match Group schwach ausgefallen. Die Aktie sei gar nicht so günstig, denke der Aktienprofi. Das KGV liege bei 60. Hier sei schon viel vorweggenommen worden. Der Chart weise darauf hin, dass es hier noch ein wenig Luft nach unten gebe. Prinzipiell sollten Anleger bei der Match Group-Aktie auf einen generellen Trendwechsel warten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:113,02 EUR -2,15% (16.08.2021, 19:48)