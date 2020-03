Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (12.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2019 habe Masterflex für eine kleine positive Überraschung sorgen und die Ergebnisprognose, die im November mit Verweis auf den zunehmenden konjunkturellen Gegenwind reduziert worden sei, übertreffen können. Bei einem Umsatz von 80,0 Mio. Euro und damit am oberen Ende der ebenfalls reduzierten Zielspanne habe das EBIT 5,1 Mio. Euro betragen, womit eine EBIT-Marge von 6,3 Prozent erreicht worden sei - statt der angekündigten 5 bis 6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (8,1 Prozent) stelle dies gleichwohl einen deutlichen Rückgang dar, auch die ursprüngliche Zielsetzung, die eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau vorgesehen habe, sei klar unterschritten worden. Im Hinblick auf das laufende Jahr sei noch keine Prognose vorgelegt worden, stattdessen verweise das Unternehmen auf die stark gestiegene Unsicherheit infolge der Corona-Krise. Auf Nachfrage betone Masterflex, dass außerhalb von China noch keine konkreten Folgen spürbar seien, halte solche aber angesichts der aktuellen Entwicklung für wahrscheinlich. Um für eine mögliche Umsatzdelle vorbereitet zu sein, solle der im letzten Jahr auf die Kosten gerichtete Fokus auch 2020 beibehalten werden.In Erwartung, dass sich die aktuelle wirtschaftliche Verunsicherung auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzen werde, sei die mittelfristige Zielesetzung, ab 2022 wieder nachhaltig eine zweistellige operative EBIT-Marge zu erzielen, bestätigt worden. Auch Jakubowski gehe weiter von einem trendmäßigen Umsatzwachstum und von steigenden Margen aus, habe aber aus Vorsicht für 2020 nun eine Umsatzdelle vorgesehen und den Margenanstieg um ein Jahr nach hinten verschoben. In Kombination mit dem Roll-over-Effekt sowie der in allen seinen Modellen vollzogenen Aktualisierung der Diskontierungszinsparameter resultiere hieraus ein unverändertes Kursziel von 7,00 Euro, das weiterhin eine deutliche Unterbewertung der Masterflex-Aktie signalisiere.Unser Votum lautet folglich weiterhin "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze Masterflex-Aktie: