ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.11.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Nach einem Plus von 5,7 Prozent im ersten Halbjahr habe Masterflex den Umsatz auch im dritten Quartal um 5,8 Prozent erhöht und bewege sich damit weiter am oberen Ende der für 2019 ausgegebenen Zielspanne von 3 bis 6 Prozent. Auch beim EBIT, das sich im Neumonatszeitraum leicht auf 5,1 Mio. Euro erhöht habe, sei Masterflex auf einem guten Weg, das Ziel einer leichten Steigerung zu erreichen. Die gute Dynamik sei der soliden Entwicklung in den Zielbranchen Medizintechnik, Pharma und Lebensmittel sowie in China und den USA zu verdanken, während im Geschäft mit europäischen und vor allem deutschen Kunden aus den Bereichen Automotive und Maschinenbau konjunkturelle Bremseffekte spürbar seien. Dementsprechend zeige sich Masterflex bezüglich der Entwicklung in Q4 und der Perspektiven für 2020 vorsichtig und wolle gegebenenfalls mit einer Ausweitung des Optimierungsprogramms B2DD reagieren. Als ein Bestandteil des Programms, mit dessen Verlauf Masterflex bisher zufrieden sei, sei das in der bisherigen Aufstellung margenschwache Geschäft mit Heizschläuchen an einen Partner abgegeben worden.Die vollen Effekte des B2DD-Programms sollten in den kommenden Quartalen spürbar werden und ein Erreichen der mittelfristigen Margenziele (spätestens bis 2022 eine EBIT-Marge zwischen 10 und 11 Prozent) ermöglichen. An diesen Zielen halte Masterflex ungeachtet der konjunkturellen Eintrübung fest und wolle zu ihrer Erreichung, wie ausgeführt, im Bedarfsfall weitere Kostensenkungsmaßnahmen umsetzen. Auch Jakubowski halte an der Annahme der Zielerreichung fest, habe aber aus Vorsicht das für 2020 unterstellte Wachstum reduziert, woraus sich auch für die folgenden Jahre dämpfende Umsatz- und Margeneffekte ergeben hätten.Dennoch sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, für die Masterflex-Aktie weiter ein hohes Kurspotenzial bis 8,90 Euro (bisher: 9,10 Euro) und bestätigt das Urteil "buy". (Analyse vom 12.11.2019)Börsenplätze Masterflex-Aktie: