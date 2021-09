Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Kreditkartenriese MaterCard strecke seine Fühler in die Kryptowelt aus und wolle das Blockchain-Start-up CipherTrace übernehmen. Das kalifornische Unternehmen entwickle Instrumente, mit denen Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden dabei helfen würden, illegale Transaktionen mit digitalen Währungen aufzuspüren."Digitale Assets haben das Potenzial, den Handel zu revolutionieren - von alltäglichen Handlungen wie Zahlungen senden und empfangen bis hin zur Transformation von Volkswirtschaften, um sie integrativer und effizienter zu machen", habe Ajay Bhalla, President of Cyber and Intelligence bei MasterCard, in einer Erklärung gesagt. "Mit dem schnellen Wachstum des Ökosystems für digitale Assets muss sichergestellt werden, dass es auch vertrauenswürdig und sicher ist."Einer der häufigsten Kritikpunkte am Bitcoin und anderen Kryptowährungen sei, dass Transaktionen pseudonym oder gar anonym getätigt werden könnten. Daher werde sie mitunter auch von Hackern und Cyberkriminellen genutzt. Die Blockchain fungiere jedoch wie ein öffentliches Kassenbuch und erfasse alle Transaktionen. Dienste wie CipherTrace könnten die Geldbewegungen analysieren und verdächtige Zahlungen aufspüren.MasterCard baut damit für die Zukunft vor: Der Deal helfe dabei, die Kunden zu schützen und Vorschriften einzuhalten, wenn das Unternehmen eines Tages eigene digitale Währungsangebote auf den Markt bringe. Nach Unternehmensangaben werde die Plattform von CipherTrace bereits von einigen der weltweit größten Banken und Kryptobörsen genutzt.Wie viel sich MasterCard den Zukauf kosten lasse, sei nicht bekannt geworden. Es sei jedoch ein weiteres Beispiel für einen großen Konzern, der erhöhtes Interesse am Kryptomarkt und der Blockchain-Technologie zeige. Bereits in der Vergangenheit habe MasterCard angekündigt, das eigene Netzwerk noch im laufenden Jahr für ausgewählte Kryptowährungen öffnen zu wollen.Wer es darüber hinaus etwas spekulativer möge, finde im Payment- und Krypto-Sektor noch spannendere Alternativen - etwa die "Aktionär"-Favoriten PayPal und Square , so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.