Börsenplätze MasterCard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

329,80 EUR +2,07% (29.07.2021, 16:25)



Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

330,00 EUR +1,29% (29.07.2021, 15:35)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

393,00 USD +2,49% (29.07.2021, 16:11)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MasterCard habe genauso wie jüngst Konkurrent Visa überzeugende Zahlen vorgelegt. Sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis hätten über den Schätzungen der Analysten gelegen. Anhaltende hohe Konsumausgaben und einer Erholung des internationalen Reiseverkehrs seien die Wachstumstreiber gewesen. Die Aktie des Kreditkartenkonzerns stehe heute auf der Gewinnerseite.Konkret: Im zweiten Quartal habe das US-Unternehmen seinen Gewinn um 36 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gesteigert - das entspreche einem Gewinn je Aktie von 1,98 Dollar und sei besser als prognostiziert. So seien die Experten lediglich von 1,75 Dollar je Anteilsschein ausgegangen.Auch die Umsätze seien besser als gedacht: Die Einnahmen seien im zweiten Jahresviertel um 36 Prozent auf 4,5 Milliarden gegenüber 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahr gestiegen. Analysten hätten mit Erlösen von 4,37 Milliarden Dollar gerechnet.Für die positiven Zahlen seien zwei Gründe ausschlaggebend: Zum einen sei das sogenannte grenzüberschreitende Volumen von MasterCard um 58 Prozent geklettert. Das sei auf die Zunahme des internationalen Reiseverkehrs zurückzuführen. "Der internationale Reiseverkehr befindet sich noch im Anfangsstadium der Erholung und bietet zusätzliches Aufwärtspotenzial", habe Chief Executive Officer Michael Miebach hierzu in einer Erklärung gesagt.Die MasterCard-Aktie gewinne dank der guten News im frühen US-Handel rund zwei Prozent und notiere bei 390,83 Dollar. Das Allzeithoch bei 401,50 Dollar (April 2021) sei damit in Reichweite."Der Aktionär" sei für beide Titel zuversichtlich, favorisiere aber weiter die Visa-Aktie. Seit der Empfehlung im März 2020 notiere das Papier des US-Kreditkarten-Anbieters mittlerweile mehr als 45 Prozent im Plus. Gewinne einfach weiter laufen lassen, rät Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Visa-Aktie laute 260,00 Euro. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link