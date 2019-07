XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (31.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Börsenexperte Thomas Gebert setze seit einigen Wochen verstärkt auf Techaktien. Zu den gekauften Werten zähle unter anderem MasterCard. Der US-Konzern habe nun Eckdaten für das kürzlich abgelaufene Quartal vorgelegt, die sich sehen lassen könnten. Die Aktie notiere im Bereich des Allzeithochs.Der US-Kreditkartenkonzern habe den Gewinn im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf zwei Milliarden Euro steigern können. Der Umsatz sei um zwölf Prozent auf knapp über vier Milliarden Dollar geklettert. Mit den Ergebnissen hätten die Erwartungen der Wallstreet übertroffen werden können. Für Rückenwind habe weiterhin die brummende Konjunktur und die demensprechende Kauflaune der Konsumenten gesorgt.Thomas Gebert vertrete den Standpunkt, dass bei weiterhin niedrigen Zinsen, Aktien die in Zukunft mit stark steigenden Gewinnen rechnen könnten, bevorzugt werden sollten. Das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis sollte in den Hintergrund treten. Die wichtigere Kenngröße scheine seiner Meinung nach die Wachstumsrate der zukünftigen Gewinne zu sein. Mit MasterCard sei genauso eine Aktie in das Depot gekauft worden. Die Entscheidung sei bisher die Richtige gewesen. Der Wert notiere aktuell auf einem Allzeithoch und mit den Zahlen im Rücken sei der langfristige Aufwärtstrend noch lange nicht zu Ende.Das gute Händchen von Thomas Gebert bei MasterCard sei kein Zufall. Das von dem Börsenexperten im GebertBrief geführte Musterdepot liegt seit der Auflage im April 2015 über 20 Prozent im Plus und schneidet damit deutlich besser als der DAX ab, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2019)Börsenplätze MasterCard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:248,45 EUR -0,38% (31.07.2019, 16:14)