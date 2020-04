Schon in der Vorwoche habe sich die Zahl der Erstanträge etwa verzehnfacht und sei die höchste seit Beginn der Erfassung der Daten gewesen, nun gebe es einen neuen Rekord. Insgesamt würden sich die Anträge nun auf rund 10 Millionen in zwei Wochen summieren.



Die Erstanträge würden als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt gelten. Sie würden inzwischen auf einen dramatischen Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise hindeuten. Bis vor wenigen Wochen habe die Zahl der Erstanträge noch regelmäßig unter 100.000 pro Woche gelegen.



Vor den Zahlen habe sich in den USA noch ein freundlicher Handelsstart am Aktienmarkt angedeutet. Das habe sich mittlerweile geändert. Die Futures auf die US-Indices hätten deutlich ins Minus gedreht. Am Vortag habe der Dow Jones nach 4,4 Prozent Minus bei 20.943 Zählern geschlossen. Zuletzt habe der Future auf den Dow Jones bei 20.855 Punkten notiert. (02.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wegen der Zuspitzung der Corona-Krise in den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut dramatisch angestiegen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ihre Zahl habe sich in der Woche bis 28. März von 3,3 Millionen in der Vorwoche auf nunmehr 6,65 Millionen in etwa verdoppelt.