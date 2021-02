Auch aus dieser Verteilung lasse sich gut herauslesen, dass die von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG immer wieder erwähnte Sektorrotation (raus aus "Tech/New Economy" und zurück in die klassische"Old Economy") munter in Gange sei, wobei dies vom Grad der Kursrückgänge auch noch unterstrichen werde. So sei es auch wenig verwunderlich, dass bei der sektorseitigen Betrachtung des S&P 500 die technologielastigen Sektoren (zyklischer Konsum und IT) mit Abstand die größten Abgaben (-3,5%) zu verzeichnen gehabt hätten, während sich die klassischen defensiven Sektoren (Versorger, defensiver Konsum aber auch Gesundheit) deutlich besser hätten halten können (rund -1%).



Die Investoren seien offensichtlich nervös und hätten nach der starken Börsenrallye Kasse gemacht. Der auslösende Hintergrund sei die Sorge, dass ein stärker als erwarteter Wirtschaftsaufschwung für eine beschleunigende Inflation sorge, was wiederum einen schnelleren Rückzug der geldpolitischen Unterstützung auslösen könnte. Da hätten die gestern positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten dann auch noch in die "falsche" Kerbe geschlagen und die ohnehin bereits ausgeprägten Marktsorgen noch zusätzlich befeuert. Und auch wenn FED-Chef Powell bereits am Mittwoch mit kalmierenden Worten ausgerückt sei, so habe dies nur für eine zwischenzeitliche Beruhigungspille gesorgt.



Die Ölpreise hätten sich nach den kräftigen Anstiegen zuletzt dennoch nur leicht nach unten bewegt, wobei die Blicke wohl bereits auf das OPEC+-Treffen in der kommenden Woche gerichtet seien. Der Preisrückgang setze sich aufgrund der gestiegenen Risikoaversion heute Morgen aber mit rund -1,3% weiter fort. Gold sei trotz des klar angeschlagenen Sentiments sowie der zunehmenden Inflationssorgen nicht gesucht gewesen und sei ebenfalls leichter aus dem Handel gegangen.



Auch die asiatischen Börsen könnten sich heute Morgen von den negativen US-Vorgaben nicht abkoppeln und würden unisono deutlich tiefer notieren. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden - nach der Entwicklung der US-Börsen - wenig verwunderlich ebenfalls auf einen klar schwächeren Handelsstart hindeuten. (26.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Den Handelsverlauf an Europas Börsen konnte man am Donnerstag noch wohlwollend als gemischt bezeichnen, wobei aber auch hier schon die europäischen Leitindices nach einem durchaus volatilen Verlauf großteils ins Minus abgedriftet waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktienmärkte seien zu diesem Zeitpunkt offensichtlich zwischen der Erwartung einer starken Wirtschaftserholung 2021 und der zuletzt immer stärker aufkommenden Sorge vor steigender Inflation hin- und hergerissen gewesen, wobei Letzteres schlussendlich die Oberhand gewonnen habe.