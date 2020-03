Wien (www.aktiencheck.de) - Massive Gegenmaßnahmen der Notenbanken und vor allem der Fiskalpolitik konnten zuletzt die Aktienmärkte kurzfristig stabilisieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG."Positiv" zu vermerken sei, dass der "Peak Bad Newsflow" nun zunehmend erreicht werde, nachdem die Epidemie nun auch in den USA voll angekommen sei und bereits zu entsprechenden Gegenmaßnahmen führe. Auch die derzeitigen klinischen Studien zur Wirksamkeit diverser Präparate, um schwere Krankheitsverläufe bei COVID-19 abzukürzen, sollte man in den kommenden Wochen genau verfolgen: diese könnten mittelfristig die Engpässe im Gesundheitssystem und damit auch die Wirtschaftseinschränkungen deutlich verkürzen.Spannend heute auch Edelmetalle: Nachdem diese in den letzten Tagen - ähnlich wie in der Panik nach Lehman Brothers - durch die Verkaufspanik und verzweifelte Suche nach Liquidität um jeden Preis massiv verloren hätten (Silber unter USD 12, Gold unter USD 1.500), würden beide heute einen Rebound versuchen - durch die lockere Geldpolitik hätten beide wieder viel Platz nach oben. (20.03.2020/ac/a/m)