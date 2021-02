Tradegate-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

288,00 EUR +0,70% (25.02.2021, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

347,57 USD +3,50% (24.02.2021, 22:10)



ISIN Martin Marietta-Aktie:

US5732841060



WKN Martin Marietta-Aktie:

889585



Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MMX



NYSE-Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MLM



Kurzprofil Martin Marietta Materials Inc.



Martin Marietta Materials Inc. (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Raleigh, North Carolina, und Mitglied des S&P 500 Index. Martin Marietta Materials ist ein Lieferant von Zuschlagstoffen und schweren Baumaterialien. Man hat Niederlassungen in 26 Bundesstaaten, Kanada und der Karibik. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Martin Marietta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten haben die Martin Marietta-Aktie vor ein paar Monaten im "Der Aktionär" mit dabei gehabt. Hintergrund sei gewesen, dass das Unternehmen ein Hersteller von Bauzuschlagstoffen sei. Die Experten von "Der Aktionär" haben damals argumentiert, dass egal ob Joe Biden Präsident wird oder Donald Trump Präsident bleibt - beide würden ein Infrastrukturprogramm auf die Bahn bringen, um die Wirtschaft zu unterstützen und die marode Infrastruktur in den USA langsam wieder flott zu bekommen. Martin Marietta sei insofern gut aufgestellt, dass man vor allem in den USA tätig sei. Wenn also irgendwo Ausschreibungen seien, dann mache es Sinn, dass sie auch den Zuschlag bekommen würden, weil davon amerikanische Arbeitsplätze abhängen würden. Der Plan sei absolut aufgegangen.Die Martin Marietta-Aktie notiere auf Allzeithoch und sie könnte auch weiter laufen. Der Aktienprofi verweise darauf, dass Martin Marietta ein eher konservativer Wert sei. Da laufe jetzt langsam die Bewertung aus dem Ruder. Auf der anderen Seite ist der Aufwärtstrend bei der Martin Marietta-Aktie in Ordnung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Martin Marietta-Aktie: