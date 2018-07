Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), und der FED-Vorsitzende Jerome Powell hätten dieses potenzielle Risiko für die Weltwirtschaft und die Märkte erkannt. Diese Botschaft habe trotz der Anzeichen einer Erholung des Wachstums zur Jahresmitte und eines guten Starts in die Berichtssaison des zweiten Quartals Zweifel und Vorsicht bei den Marktteilnehmern verstärkt.



In Europa sei die Unsicherheit bezüglich des Brexit nach wie vor hoch. Enge Abstimmungen im Parlament des Vereinigten Königreichs zu Themen, die vom Brexit betroffen seien, würden darauf hindeuten, dass es schwierig werde, im Unterhaus klare Mehrheiten für Lösungsvorschläge zu erzielen. Dies werde es der britischen Regierung schwer machen, ein vernünftiges Verhandlungsergebnis mit der EU zu erzielen. Mit der Brexit-Deadline im Herbst befinde sich das Pfund wieder in der Defensive, da Anleger die Risiken eines "No Deal"-Brexit einpreisen würden. Die anhaltende Unsicherheit werde das Pfund weiter belasten.



Wie könne oder solle man nun in diesen schwierigen Märkten investieren? Hatheway sei nach wie vor davon überzeugt, dass aktives Management der richtige Weg sei. Im Gegensatz zur "klassischen" 60-40-Allokation zwischen Aktien und Anleihen halte er jedoch einen 30-30-40-Ansatz für derzeit am besten geeignet: 30 Prozent globale Aktien, 30 Prozent Anleihen mit kurzfristigen Laufzeiten und 40 Prozent nicht-direktionale Strategien.



Bei Aktien bevorzuge er eine Kombination von thematischen Positionen, zum Beispiel in ausgewählten Bereichen innerhalb von Technologie-Investments, in ertragsstarken Qualitätsaktien sowie Regionen, die sich in einem säkularen Wandel befinden würden, wie beispielsweise Japan. Festverzinsliche Allokationen würden sich auf kurzfristige, unkorrelierte Positionen konzentrieren, wie zum Beispiel hypothekarisch besicherte Wertpapiere oder nachrangige Schuldverschreibungen. Schließlich widme sich ein größerer Teil den nicht-direktionalen Strategien, die Erträge aus wertpapierspezifischen Risiken, Long-Short-Anlagen oder Sondersituationen (etwa Merger-Arbitrage) generieren würden. (24.07.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM Investments, kommentiert die aktuelle Marktlage:Verschiedene Faktoren hätten das Vertrauen der Anleger geschmälert, insbesondere der aufkeimende Populismus in der Politik. Investoren seien zunehmend besorgt über eine Eskalation von Handelskonflikten mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das globale Wachstum und künftige Ertragsaussichten. Während Zölle auf spezifische Branchen und Sektoren durchschlagen würden, bestehe die größere Sorge darin, dass sich diese Entwicklungen auch negativ auf das Vertrauen in die Unternehmen allgemein auswirken würden. Investitionen in neue Produkte und Dienstleistungen sowie in das Humankapital der Firmen würden leiden. Dabei würden sie die Grundlage der globalen Expansion bilden.