Auf Regierungsseite würden sich die Unterstützungszusagen für vom Konkurs bedrohte Unternehmen mehren, und es werde sogar über Verstaatlichungen diskutiert, insbesondere für Fluggesellschaften. Brüssel begrabe momentan die europäische Doktrin der Haushaltsdisziplin, die Vereinigten Staaten würden einen Unterstützungsplan in Höhe von mindestens 2.000 Milliarden US-Dollar vorbereiten und sogar sogenanntes Helikoptergeld an die Haushalte würden beschworen - kurzum: Die monetäre und budgetäre "Bazooka" werde eingesetzt. Diese Maßnahmen würden zwar die Staatsverschuldungen drastisch erhöhen, aber sie würden von den Zentralbanken aufgekauft und der Schuldendienst werde dank des niedrigen Zinsniveaus nur leicht schmerzhaft sein.



Dennoch würden Unsicherheiten bestehen bleiben, insbesondere in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Während die Lage in einigen Bundesstaaten bereits kritisch sei (Kalifornien, New York), würden viele die notwendigen Maßnahmen nicht anwenden, was die Angst vor einer ausufernden Epidemie schüre. Umso beunruhigender sei die Tatsache, dass das amerikanische Gesundheitssystem kaum in der Lage zu sein scheine, diese Situation meistern zu können.



Darüber hinaus hätten die Versuche, die Auswirkungen der aktuellen Krise auf das BIP-Wachstum im zweiten Quartal zu quantifizieren, zu beispiellosen Ergebnissen geführt: -12 Prozent nach Schätzungen von JP Morgan oder -24 Prozent nach Goldman Sachs (auf Jahresbasis). Auf jeden Fall sei sicher, dass das US-Bruttoinlandsprodukt in den nächsten Monaten stark unter Druck geraten werde.



In diesem Zusammenhang sei es schwierig, viele Argumente zu finden, um eine kurzfristige Rückkehr der Risikobereitschaft zu rechtfertigen.



Sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen würden alle Hebel in Bewegung setzen, um die Wirtschaft vor der zu erwartenden Rezession zu bewahren. Auch wenn sie sich wahrscheinlich nicht vermeiden lasse, werde der Schaden durch die jetzt ergriffenen Maßnahmen zumindest begrenzt. Die Koordination zwischen den Staaten ist teilweise noch unvollkommen, doch zumindest können wir sehen, dass sich ein koordiniertes Vorgehen abzeichnet, so die Experten von LFDE - La Financière de l'Échiquier. Die nach der Finanzkrise 2008 eingeführten Mechanismen seien stärker als je zuvor ausgeschöpft worden, was mit Blick auf die Erhaltung des Wirtschaftssystems zu begrüßen sei. Aber wir bewegen uns in Richtung einer Welt, in der die Staatsverschuldung noch höher sein wird, so die Experten von LFDE - La Financière de l'Échiquier.



Kurzfristig seien die Experten nach wie vor davon überzeugt, dass es schwierig sein werde, sich eine dauerhafte Markterholung ohne eine gesundheitliche Lösung an der Pandemiefront vorzustellen. Dies könnte jedoch noch mehrere Wochen dauern - wobei die Situation von Land zu Land unterschiedlich sei. Darüber hinaus wird die sich abzeichnende Rezession zwangsläufig Neben- und Nachwirkungen verursachen, weshalb uns die erhebliche Volatilität an den Märkten erhalten bleibt, berichten die Experten von LFDE - La Financière de l'Échiquier. In diesem Zusammenhang würden die Experten daher an ihrer vorsichtigen Positionierung festhalten, die sich in niedrigen Aktienengagements bei Allokations- und Multi-Asset-Fonds sowie in einer weiter höheren Liquidität und einer noch genaueren Titelauswahl in ihren Aktienfonds widerspiegele. (24.03.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte für risikobehaftete Anlagen standen in der vergangenen Woche weiterhin unter Druck - bei gleichzeitig sehr hoher Volatilität, so die Experten von LFDE - La Financière de l'Échiquier.Die US-Märkte hätten in der schlimmsten Börsenwoche seit dem Jahr 2008 zu den Entwicklungen an den europäischen Märkten aufgeschlossen. Gleichzeitig würden die Unternehmensanleihen unter mangelnder Liquidität leiden.In vielen Ländern seien zur Eindämmung des Corona-Virus Maßnahmen ergriffen worden, aber es werde noch mindestens ein bis zwei Wochen dauern, bis erste greifbare Ergebnisse zum Fortschreiten der Pandemie vorlägen. In der Zwischenzeit würden Regierungen und Zentralbanken daran arbeiten, die globale Wirtschaft zu stützen, die unter dem plötzlichen und massiven Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität sehr stark leide und auch in Zukunft mit den Folgen zu kämpfen haben werde.