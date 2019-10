Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weltweite Aktienmärkte erlebten am Freitag nach der Ankündigung eines Teil-Abkommens zwischen den USA und China eine Rally, so die Experten von XTB.In Europa habe man sich in der vergangenen Woche auf das EZB-Sitzungsprotokoll der Sitzung vom September konzentriert. Alle Ratsmitglieder hätten geldpolitischen Handlungsbedarf gesehen, seien sich jedoch nicht einig darüber gewesen, wie und in welchem Umfang. Die neuesten Kommentare zur europäischen Geldpolitik würden von Robert Holzmann stammen, der als österreichischer Nationalbankchef Mitglied im EZB-Rat sei und am Sonntag die Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms (QE) scharf kritisiert habe: Die derzeitige Niedrigzinspolitik habe "sehr, sehr negative ökonomische Effekte. Die negativen Zinsen müssen beseitigt werden. Das Geld zu verschenken führt nicht automatisch dazu, dass die Leute mehr konsumieren oder die Investitionen der Unternehmen steigen". EUR/USD habe am Donnerstag die 1,10er-Marke durchbrochen - diese diene Bullen jetzt als übergeordnete Unterstützung.Der DE30 habe am Freitag einen Anstieg von 300 Punkten erlebt, für ein Überwinden der Widerstandszone bei 12.480 Punkten habe es jedoch nicht gereicht. An diesem Bereich seien die Bullen im Jahr 2019 bereits einige Male zurückgeworfen worden. Zum Zeitpunkt des Schreibens werde der deutsche Leitindex etwas tiefer bei 12.415 Punkten gehandelt. (14.10.2019/ac/a/m)