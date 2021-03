Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer gemischten Sitzung in Asien deuten die Index-Futures der Wall Street auf eine schwächere Eröffnung hin, so Maximilian Wienke, Marktanalyst bei XTB.EUR/USD schwanke am Montag in einer engen Handelsspanne zwischen 1,1773 und 1,1791 in der Nähe des 4-Monats-Tiefs, welches am vergangenen Donnerstag bei 1,1761 erreicht worden sei. Am Freitag habe das Paar eine kleine Gegenbewegung einleiten können, doch die 1,18er-Marke sei trotz eines Tests am Abend unüberwindbar geblieben. Seit dem Jahreshoch habe das Paar bereits 4,5% an Wert verloren und ohne eine Rückkehr über das Tief vom 9. März (1,1835) könnten weitere Rückgänge folgen.Der DE30 sei am Montag schwächer in den Handel gestartet und sei später unter das Hoch vom 18. März (14.805 Punkte) gerutscht. Am vergangenen Freitag sei dem Index ein höherer Schlusskurs (Allzeithoch) gelungen, doch im großen Bild könnte die beschriebene Entwicklung ein Fehlausbruch darstellen. Solange der DE30 jedoch nicht unter das Ausbruchniveau vom Donnerstag bei 14.600 Punkten falle, das mit dem 61,8% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses übereinstimme, bleibe das Basisszenario bullisch. (29.03.2021/ac/a/m)