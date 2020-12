Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) deutet am Mittwoch auf eine höhere US-Eröffnung hin, da sich der Index von seinem Pullback bis zur mehrwöchigen Unterstützung bei 3.650 Punkten schnell erholen konnte, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) versuche am Mittwoch, die gestrige Korrektur zu beenden, und teste zu Beginn der europäischen Eröffnung die 1,22er Marke. Am Dienstag sei das Paar so stark gefallen wie zuletzt am 29. Oktober. Der 3-Perioden RSI und das untere Bollinger Band hätten ab dem späten Nachmittag im Stunden-Chart auf einen kurzfristig überverkauften Marktzustand hingedeutet. Entscheidend sei, dass die Unterstützungszone zwischen 1,2160 und 1,2175 nicht unterschritten werde.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich am Mittwoch von seinem vorbörslichen Pullback erholen können und notiere über der Marke von 13.440 Punkten, die seit Dezember den wichtigsten Widerstand darstelle. Technisch gesehen habe die gestern ausgebildete bullische Hammerkerze eine gute Grundlage für einen neuen Anstieg geboten, nachdem sich der Intraday-Rückgang unter die mehrmonatige Kurszone bei 13.300 Punkten erneut als nicht nachhaltig erwiesen habe. (23.12.2020/ac/a/m)