Sollten die BIP-Daten heute Nachmittag zeigen, dass die USA besser abschneiden würden als andere Regionen der Welt, könnte der USD seine jüngst an breiter Front erkennbare Stärke halten. Weiche Daten würden zumindest darauf schließen lassen, dass die Konjunkturaussichten deutlich zu Gunsten der US-Wirtschaft stünden. "Wenn wir eine gute Zahl sehen, wird der Euro wahrscheinlich auf die psychologische Schlüsselebene von 1,1000 USD ausgerichtet sein", habe Nick Twidale, Head of Operations beim Broker Rakuten Securities gesagt.



Der EUR/USD habe gestern in seiner Anfang 2018 eingeleitete Abwärtsbewegung ein neues Tief ausgebildet, wobei die Abwärtsdynamik deutlich nachgelassen habe. Für die EUR-Bullen wäre eine Zurückeroberung des zu Beginn des Monats ausgebildeten Doppelbodens um die 1,1280 ein erster Erfolg. Die genannten BIP-Daten könnten hier zum Ende der Handelswoche entscheidend für das Paar sein. Des Weiteren habe der Vizepräsident der EZB Luis de Guindos am Donnerstag bei einer Rede das Drucken von mehr Geld nicht ausgeschlossen, um die Inflation der Eurozone zu erhöhen.



Die Chancen, dass Premierministerin Theresa May nächste Woche ihren Deal im britischen Parlament zur Abstimmung stelle, um eine Beteiligung an den bevorstehenden Europawahlen zu vermeiden, stünden schlecht. Trotz wochenlanger Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei sei bisher kein Durchbruch zu erkennen gewesen und der Druck der Brexit-Befürworter innerhalb der Konservativen Partei einen Termin für ihren Rücktritt festzulegen steige. GBP/USD habe sich diese Woche ausschließlich unterhalb der kürzlich unterschrittenen Unterstützungszone um die 1,30er-Marke bewegt. Im heutigen frühen Handel notiere das Paar zum ersten Mal seit Tagen mit 1,1914 leicht in der Gewinnzone. Großbritannien sei zwar eine Fristverlängerung gewährt worden, um einen "harten" Brexit zu verhindern, solange die nächsten Schritte im Brexit-Prozess unklar bleiben würden, sei fraglich, ob die GBP-Aufwertung nachhaltig sei.



Am deutschen Aktienmarkt seien die Bären gestern bemüht gewesen, den Kurs Richtung Süden zu bringen. Im Intraday-Handel seien über den Tag verteilt mehrere Versuche auf der Unterseite zu erkennen gewesen, wobei der DE30 gegen Nachmittag bei 12.260 Punkten sein Tagestief erreicht habe und von dort aus bis zum Ende der Sitzung fast alle seine Verluste wieder habe ausgleichen können. Sollten dennoch mehr Anzeichen von Schwäche folgen, wäre eine korrektive Bewegung in Richtung 12.050 Punkten nicht unrealistisch. Andererseits seien die Jahreshochs in Reichweite, sodass auch ein höheres Hoch in der Rally von 2019 technisch gesehen möglich wäre. (26.04.2019/ac/a/m)





Bei den drei großen US-Aktienindices waren am Donnerstag sehr unterschiedliche Kursentwicklungen zu beobachten. Der technologielastige NASDAQ habe von den Ergebnissen von Microsoft und Facebook profitiert, habe neue Höchststände erreicht und mit einem Zuwachs von 0,21% outperformt. Der Leitindex Dow Jones sei wiederum zurückgeblieben und tue sich schwer seine Rally fortzusetzen, während der marktbreite S&P 500 bei der US-Eröffnung an Boden verloren habe, sich allerdings schnell habe fangen können und daraufhin flach geschlossen habe. Der Aufwärtstrend bleibe intakt, unterhalb der psychologisch wichtigen 2.900 Punkte-Marke wäre mit deutlich mehr Abwärtsdruck zu rechnen.