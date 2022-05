Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gleicht Hälfte der jüngsten Verluste aus, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) korrigiere am Mittwoch leicht, nachdem sich das Paar gestern nach einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung über die 1,05er-Marke habe erholen können. Das Paar sei fast um 120 Pips gestiegen - dies sei der stärkste Anstieg seit dem 9. März gewesen. Seit dem Tief der Vorwoche sei sogar eine Aufwärtsbewegung von rund 2% (über 200 Pips) zu beobachten gewesen. Doch trotz des Lebenszeichens der EUR-Bullen stelle die Rally im Tageschart nur eine Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend dar, sodass ein weiterer Ausverkauf das Basisszenario bleibe. Um den Abwärtstrend zu beenden, müsste das Hoch vom 5. Mai bei 1,0642 nachhaltig durchbrochen werden.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unterbreche am Mittwoch seine Erholungsrally, die am Dienstag vor einer Woche begonnen habe. Am gestrigen Dienstag habe der deutsche Leitindex über 240 Punkte zugelegt und über dem 78,6%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses geschlossen. Es fehle daher nicht mehr viel, um den Widerstand bei 14.318 Punkten zu testen - an diesem könnte sich entscheiden, ob der Abwärtstrend beendet werde. Solange ein Bruch ausbleibe, seien die Verkäufer im Vorteil. Im Stundenchart gebe es jedoch bisher keine Anzeichen, die auf den Beginn eines neuen Ausverkaufs hindeuten würden. Man beachte, dass der DE30 bei seiner jüngsten Aufwärtsbewegung fast 1.000 Punkte an Wert gewonnen habe. (18.05.2022/ac/a/m)