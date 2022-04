Nur sehr selten ändere sich eine Führungsrolle in Bullenmärkten. Eine anhaltende Underperformance der Bullenmarkt-Champions könnte darauf hindeuten, dass schwierigere Zeiten für die Aktienmärkte bevorstünden.



Das Staffelholz im Value-Segment sei an die Sektoren Bergbau und Energie übergeben worden, als der Konjunkturaufschwung kräftig Schub erhalten habe und sich nach der russischen Invasion der Ukraine die Angebotsknappheit verschärft habe.



Multi Asset-Investoren würden bestimmte Anlageklassen nutzen, die als sichere Häfen gelten würden, um die Schwankungen der Wertentwicklung ihrer Portfolios zu dämpfen. Aus Sicht der Experten hätten jedoch Staatsanleihen in der gegenwärtigen Situation nicht die erhoffte Diversifikation geleistet. Das bedeute: Die Kurse von Aktien und Anleihen hätten die gleiche Richtung eingeschlagen - nämlich nach unten.



Der US-Dollar habe nicht von Zuflüssen sicherheitsorientierter Anleger profitiert. Tatsächlich habe der Euro aufgewertet, da die Äußerung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach wie vor auf eine Straffung der Geldpolitik analog zur US-Notenbank hingedeutet habe. Als es zum Krieg in der Ukraine gekommen sei, habe der Dollar jedoch kräftig zugelegt und die Marktteilnehmer hätten den Gleichlauf der Geldpolitik der Notenbanken bezweifelt.



Die EZB und die Bank of Japan seien weniger imstande, die Zinsen anzuheben. Die US-Notenbank dagegen habe durch Leitzinserhöhungen einen Straffungszyklus begonnen und signalisiert, dass weitere Schritte folgen würden.



Die Experten würden erwarten, dass die Erholung des Value-Stils anhalten dürfte. Diese Einschätzung sei kürzlich auch von ROBECOs Value-Managern in den USA, in Asien und Europa bestätigt worden. Die Durststrecke bei Value-Aktien gehe zu Ende und die Experten würden beobachten, dass das Anlageuniversum sich von dem in früheren Zyklen unterscheide. So könnten Anleger innerhalb des Value-Stils inzwischen auch IT- und Gesundheitstitel auswählen.



Die zuletzt tonangebenden Value-Unternehmen aus eher konventionellen Value-Sektoren würden über Umwelt-Fußabdrücke verfügen, die um 50 Prozent unterhalb derer der jeweiligen globalen Aktien-Benchmarks liegen würden. Zudem sei der Anlagestil im historischen Vergleich nach wie vor günstig.



Wir bei ROBECO sind der Energiewende verpflichtet - und dazu gehört unserer Meinung nach auch eine entsprechende Ausrichtung bei Value-Anlagen, so Colin Graham. Die Dekarbonisierung im Value-Segment erlaube es den Experten, die Risikoprämie des Anlagestils vollständig zu vereinnahmen und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck beträchtlich zu reduzieren.



Aktuell erhalte der Kursaufschwung Schub durch die Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen und netto null CO2-Emissionen bis 2050 zu erreichen. (13.04.2022/ac/a/m)





Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Während dem Value-Stil ein klarer Ansatz zugrunde liegt, ist der Growth-Stil aus Faktorperspektive nicht definiert - er basiert auf einer Mischung von Ertragsqualität/-vorhersagbarkeit und Geschäftsmodell-Momentum für Unternehmen, die auf dem Weg zur Marktdominanz sind und ein extrem hohes Gewinnpotenzial aufweisen, so Colin Graham, Senior Portfolio Manager im Sustainable Multi-Asset-Team bei ROBECO.Einige würden dabei zwar erfolgreich sein, doch viele würden auch scheitern, da ihr Geschäftsmodell anfällig sei und das "billige Geld" knapp werde. "Erinnern Sie sich noch an Titel wie Napster, Boo, Broadcast, Netscape, Bear Sterns, Pebble usw.?"Das bedeute nicht, dass der Value-Stil frei von Fallstricken sei. Getreu dem Motto "caveat emptor" gelte: Vorsicht sei beim Kauf angebracht. Das offensichtliche Risiko bestehe in der Value-Falle. Etwa bei Unternehmen, die sich beispielsweise nicht durch Innovationen aus einer sterbenden Branche befreien oder aus Nachhaltigkeitsperspektive am Ende vor "Stranded Assets" stünden. Hierfür gebe es zahlreiche Unternehmens- und Branchenbeispiele wie die Kohle-, Tabak- oder die Analogfilmindustrie.Die Experten von ROBECO beobachten, dass sich die Sektoren und Branchen innerhalb des Value-Segments ändern. Heute würden die Bereiche Technologie und Gesundheit 20 Prozent zahlreicher Value-Fonds ausmachen. Die Experten seien fest vom Vorteil aktiven Managements überzeugt, das ihnen dabei hilft, diese Fallstricke zu vermeiden.Die Datenlage zeige: Die Rotation weg von Growth-Titeln habe bereits im dritten Quartal 2020 eingesetzt und sei somit nicht erst in jüngster Zeit entstanden. Finanzwerte würden ein Comeback starten, als die US-Notenbank FED ihre quantitative Lockerung im Anschluss an die Corona-Krise beendet habe und die Anleger erkannt hätten, dass die fiskalpolitischen Anreize höhere Zinsen erfordert hätten. Zugleich hätten die Volkswirtschaften begonnen sich wieder zu öffnen und die Arbeitsmärkte hätten sich in Richtung Vollbeschäftigung erholt.Nachdem wachsende Inflationssorgen Anfang 2022 zu verstärkten Börsenschwankungen geführt hätten, sei es bei Value-Anlagen zu einem erneuten Aufschwung gekommen, als die Notenbanken in den USA und in Großbritannien die Leitzinsen erhöht hätten, um den Preisanstieg einzudämmen. Und dann habe die russische Invasion in der Ukraine stattgefunden.