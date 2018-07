Einige Investoren und Journalisten hätten diese Entwicklungen zum Anlass genommen, sich besorgt darüber zu äußern, dass aufgrund der steigenden kurzfristigen Zinsen die Zinsstrukturkurve abflache und im schlimmsten Fall aufgrund des Drucks durch den zusätzlichen Anleihen-Verkauf invertiere (d.h. kurzfristige Anlagen würden mehr Zinsen bringen, als langfristige Anlagen). Historisch gesehen wäre das ein äußerst bedenklicher Zustand, da flache oder invertierte Zinskurven fast immer einen wirtschaftlichen Abschwung oder eine Rezession innerhalb von 1-2 Jahren vorausgesagt hätten.



Bevor man nun zu schnell auf den Verkaufs-Knopf drücke, sei es in diesem Zusammenhang wichtig zu erkennen, dass die Form der Zinskurve durch eine Vielzahl von möglichen Ursachen beeinflusst werden könne. Man könne also nicht davon ausgehen, dass alle Inversionen gleich seien und daraus automatisch eine Rezession entstehe.



Ein Präzedenzfall, der unserer aktuellen Lage sehr nah kommt, lässt sich jedoch vor nicht allzu langer Zeit finden. Zu Beginn der 2000er Jahre schien sich die FED bewusst zu sein, dass aufgrund der hohen Liquiditätsnachfrage (aufgrund der damaligen Krise und den angefangenen Kriegen) die Zinsen gesenkt werden müssen, so die Experten von Fundamental Capital. Als nach der Erholung die Zinserhöhungen begonnen hätten, habe die FED nur langsam auf die neuen Umstände reagiert. So habe sie 2006 in einer Phase von steigender Liquiditätsnachfrage - der Zins habe in 2006 invertiert - eine straffe Geldpolitik umgesetzt. Die unzureichende Liquidität habe zu einer Verlangsamung des Wachstums der Gesamtausgaben, gerade in der Hochphase der Immobilienpreise geführt, was den Druck auf das Finanzsystem verstärkt habe. Als dann 2007 die Aktienpreise gefallen seien, sei es zum Abschwung gekommen.



Und heute? Heute finden wir uns durchaus in einer ähnlichen Situation wieder. Nur, dass wir in dieser Dekade wesentlich geringere Wachstumsraten aufweisen - d.h. der Spielraum für Fehler ist deutlich geringer, so die Experten von Fundamental Capital. Fänge das Wachstum darüber hinaus an zu bröckeln, so seien weitere Erhöhungen des Leitzinses ungerechtfertigt und würden demnach bei einer Invertierung der Zinskurve eine echte Gefahr repräsentieren. Es bleibe also abzuwarten, ob die FED aus ihren Fehlern gelernt habe.



Blicke man vom aktuellen Zinsniveau der USA auf mögliche Konsequenzen für andere Länder, so müsse man feststellen, dass aufgrund der Erhöhungen die Schwellenländer zunehmend in Druck geraten würden. Aktuell "biete" die USA einfach am meisten. Das habe zur Folge das sich die internationalen Kapitalströme zunehmend (stärker als bevor) Richtung USA bewegen würden.



Verstärkt werde dieser Effekt insbesondere durch Trumps Steuerprogramm, welches massive Erleichterungen für Unternehmen und Bürger vorsehe. Irgendwoher müssten die Steuerschnitte finanziert werden, also würden zunehmend Staatsanleihen der USA emittiert, die natürlich auf Dollar laufen würden.



Die Kombination dieser beiden Umstände (Dollar-Noten würden einerseits entzogen und andererseits Richtung USA gelenkt) trockne die weltweite Dollar-Liquidität aus und hinterlasse Lücken bei der Finanzierung. Nicht nur auf den Märkten für Staatsanleihen, sondern auch auf den Märkten für kurzfristige Finanzierungen, sowie der jüngste Anstieg des Libor-OIS-Spreads aufzeige. Für Schwellenländer sei dies besonders problematisch, da diese im hohen Maße von der Leitwährung abhängen würden.



Besonders betroffen seien die Türkei und Argentinien. Ein hohes Staatsdefizit, hohe Dollarschulden, geringe Reserven und eine geringe Bereitschaft die landesweite Inflation zu kontrollieren - Konditionen, die nicht gerade für wirtschaftlich rosige Zeiten in diesen Ländern sprechen würden. Man dürfe sich also generell auf turbulente Zeiten in Schwellenländer einstellen.



Die Experten von Fundamental Capital fassen zusammen: Im Moment zeigen alle Pfeile Richtung USA. (Ausgabe Juli 2018) (02.07.2018/ac/a/m)





Willich (www.aktiencheck.de) - Und da ist es passiert. Wie eigentlich schon zu erwarten, hat sich Europa für die schlechteste Lösung im Umgang mit den US-Strafzöllen entschieden, so Jörn Schimanski, Arthur Vott und Uwe Zimmer von Fundamental Capital in ihrem aktuellen Marktkommentar MONTHLY MARKETS.Ab Juli würden die von der EU ausgearbeiteten Zölle gegenüber der USA in Kraft treten. Getroffen habe es insbesondere Konsumgüter, wie Jeans, Bourbons, Zigaretten oder Motorräder. Produkte, die eben typisch "America" seien.Nun sei es das gute Recht der EU auf eine wahrgenommene Provokation zu reagieren. Aber die Reaktion - vor allem bestätigt durch die skurrile Auswahl der betroffenen Produkte - ähnle eher einem Kindergartenspiel. Das Schlimme daran sei, dass sich alle Beteiligten in der EU ihrer Handlung durchaus bewusst seien. Noch im März habe Jean-Claude Juncker gepoltert: "Wir können auch dumm sein. Wir müssen also auch so dumm sein."Rücke man die Zahlen in ein Verhältnis, so streite man sich gerade wegen Peanuts. Europas Stahl- und Aluminium Exporte an die USA würden ca. 0,05% des eigenen BIPs repräsentieren. Wegen 0,05% sei man aktuell also bereit ein Risiko einzugehen, weitere Tarife zu provozieren. Und das die als Reaktion folgen würden, sei fast schon sicher. Nochmal, für Trump gehe es nicht darum, wie einige denken würden, den Welthandel auszubeuten, sondern um Gleichstellung. Und da laut US-Brille das Handelsdefizit mit der EU bei ca. 150 Milliarden liege, wovon rund 20% Autoexporte ausmachen würden, liege bei ihm ein großes Interesse daran, sich als nächstes die Autoindustrie vorzunehmen. Und die habe bei weitem eine größere Auswirkung auf die Wirtschaft der EU.Besonders gefährlich sei die Tatsache, dass alle wichtigen Beteiligten (China, USA, EU) aktuell denken würden, sie würden als Sieger aus so einem Kampf hervorgehen. In gewisser Weise ähnle die aktuelle Lage also einer kindlichen Mutprobe. Dass langfristig alle Beteiligten einen Schaden davonziehen würden, sei historisch gesehen schon sicher. Relativ betrachtet, bleiben die Experten von Fundamental Capital bei ihrer Aussage: Europa hat in diesem Kampf mehr zu verlieren als die USA. Nicht nur, weil die Wirtschaft dort besser laufe, sondern auch, weil Exportnationen für Handelskriege anfälliger seien. Schließlich werde damit der Wohlstand erwirtschaftet.Aufgrund der unveränderten Lage in Europa würden sich die Experten in dieser Ausgabe auf die Zinspolitik der USA konzentrieren. Zum Ende des Monats habe die FED ihr Leitzinsziel erneut auf ein Level von mittlerweile 2% angehoben. Aufgrund der von der FED bekundeten Absicht, die Zinsen weiter steigen zu lassen, sei diese Entwicklung jedoch kaum überraschend gekommen. Erwartet würden in diesem Jahr mindestens zwei weitere Erhöhungen in jeweils 0,25% Schritten. Damit würden die Amerikaner im weltweiten Vergleich weiterhin am stärksten auf das Gaspedal treten im Versuch aus der Nullzinspolitik zu entkommen.