Kurzfristiger Ausblick



In den kommenden Wochen werde es politisch. In Polen würden am 28. Juni die Präsidentschaftswahlen stattfinden und der US-Wahlkampf nehme an Fahrt auf. Nach den jüngsten Umfragen liege Joe Biden in der Wählergunst vorne. Am 30. Juni ende nun auch offiziell die Frist für die Beantragung der Verlängerung der Übergangsphase des britischen EU-Austritts. Im zweiten Halbjahr übernehme Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft und dürfte im Zuge dessen den EU-Wiederaufbaufonds weiter vorantreiben.



Ob sich die globale Wirtschaft weiterhin auf dem Erholungspfad befinde, würden die kommenden Einkaufsmanagerindices (PMI) aufzeigen. Am Dienstag würden die vorläufigen Juni-Markit-PMIs für Deutschland, Frankreich, die Eurozone, Großbritannien und die USA veröffentlicht. Am Mittwoch würden dann die Geschäftsklimaindizes für Frankreich und Deutschland folgen. Am 30. Juni werde das US-Konsumentenvertrauen und am 1. Juli der US-ISM-PMI (Juni) veröffentlicht. (22.06.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Wochen haben verdeutlicht, dass die Volatilität weiterhin hoch ist und so schnell auch nicht auf das Vorkrisenniveau fallen dürfte, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Dafür sollten Stolpersteine wie die kommende Berichtssaison, die weiterhin bestehenden geo- und handelspolitischen Unsicherheiten, die andauernde Corona-Krise sowie die Anfang November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen sorgen. Zeitgleich helfe dem Markt neben der Unterstützung durch die Zentralbanken, dass viele Bären weiterhin in Aktien unterinvestiert seien. Zudem hätten zuletzt die Konjunkturdaten tendenziell nach oben überrascht. Somit würden sich auch Chancen ergeben: Neben einer schneller als gedachten Konjunkturerholung würde dazu auch eine baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes zählen. Der heftige und schnelle Abverkauf Mitte Juni mit der anschließenden Erholung habe gezeigt, dass das Abwärtsrisiko für die Aktienmärkte momentan begrenzt scheine. Abverkäufe würden von Anlegern derzeit für Aktienaufstockungen genutzt.