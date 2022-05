Guistra sei aufgefallen, dass es in letzter Zeit bei massiven Verkaufsaufträgen, die den Goldpreis in den Keller treiben würden, ziemlich brutal zugehe. Er glaube, dass die Federal Reserve einer der Hauptakteure bei der Orchestrierung einer größeren Preismanipulationsbewegung sei.



"Ich glaube, dass die FED mit den Banken zusammenarbeitet, und ich glaube, dass sie nicht unbedingt direkt mit den Banken kommuniziert, sondern dies über die BIZ [Bank für Internationalen Zahlungsausgleich] tut und ihnen Anweisungen zum Verkauf von Termingeschäften gibt, die dann von den Banken ausgeführt werden", habe er gesagt. Giustra räume ein, dass die Behörden, die hinter dieser Preismanipulation stecken würden, keine eindeutigen Beweise für ihr Handeln hinterlassen hätten.



Wichtig sei, dass die US-Notenbank den Goldpreis nicht ewig manipulieren und unterdrücken könne, so Giustra. "Sie können dieses Spiel nicht ewig aufrechterhalten. Es hat noch nie eine Manipulation gegeben, die ewig gedauert hat. Irgendwann kommt alles aus der Wäsche. Angesichts der derzeitigen Dynamik zwischen den USA, China, Russland und dem Rest der Welt denke ich, dass wir diese Möglichkeit vielleicht früher als erwartet sehen könnten... Sie können den Goldpreis nicht ewig unterdrücken", habe er gesagt.



"Ich vermute, dass es einen Reset des globalen Währungssystems geben muss. Es ist aus dem Gleichgewicht geraten. Der US-Dollar ist im Verhältnis zu seinen Handelsbilanzdefiziten stark überbewertet, und ich denke, das muss rückgängig gemacht werden. Ich glaube nicht, dass dies durch einen Konsens geschehen wird, wie es beim Bretton-Woods-Abkommen und beim Plaza-Abkommen von 1985 der Fall war, als sich alle Beteiligten zusammensetzten und eine Einigung darüber erzielten, wie das globale Währungssystem neu ausgerichtet werden sollte. Diesmal haben wir es mit einer sehr wettbewerbsorientierten und sehr angespannten Welt zu tun, was die Beziehungen angeht, und ich glaube, dass uns das aufgezwungen wird", habe Giustra gesagt.



Sicherlich gebe es immer wieder Gerüchte um eine Manipulation des Goldpreises und es gebe bereits Urteile gegen Banken - v.a. wegen Spoofing. Allerdings sei der Goldpreis in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, wenn auch unter großen Schwankungen. Es spreche wenig dagegen, dass sich diese Aufwärtsbewegung auch in den kommenden Monaten fortsetze, sobald sich der globale Sell off praktisch aller Assets gelegt habe. (09.05.2022/ac/a/m)







