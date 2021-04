Börsenplätze Marinomed Biotech-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

134,00 EUR -1,83% (21.04.2021, 15:01)



Wiener Börse-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

136,00 EUR 0,00% (21.04.2021, 14:41)



ISIN Marinomed Biotech-Aktie:

ATMARINOMED6



WKN Marinomed Biotech-Aktie:

A2N9MM



Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MBG



Wien-Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MARI



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien-Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für seine Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: Die Technologieplattform Marinosolv® und die bereits vermarktete Carragelose®-Plattform. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Die pivotale Phase-III-Studie für das Leitprodukt Budesolv wurde im April 2019 erfolgreich abgeschlossen. Der Zulassungsprozess kann wie geplant fortgesetzt werden.



Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. (21.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien-Ticker-Symbol: MARI) fest.GJ 2020: Marinomed habe den Umsatz um 32% auf 8,1 Mio. Euro (2019: 6,1 Mio. Euro) steigern können. Dieser Umsatzanstieg resultiere hauptsächlich aus dem Segment Carragelose (wie prognostiziert). Der Trend der Steigerung sei auch bei den Forschungs- und Entwicklungskosten in 2020 mit 5,9 Mio. Euro (2019: 4,8 Mio. Euro) zu beobachten. Personal- und Dienstleistungskosten seien die Hauptbestandteile der Forschungs- und Entwicklungskosten im Jahr 2020 gewesen. Auf der Ebene des operativen Ergebnisses (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) weise Marinomed für 2020 -5,8 Mio. Euro aus (2019: -6,2 Mio. Euro). Dieses negative Betriebsergebnis sei auf die laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen, die im Einklang mit der langfristigen Strategie von Marinomed stünden. Ende 2020 liege das Nettoergebnis für Marinomed bei -6,0 Mio. Euro, im Jahr 2019 seien es noch -7,2 Mio. Euro gewesen.Bei einem Erfolg von Tacrosolv werde Marinomed in den lukrativen Markt der Augengesundheit vorstoßen. Tacrosolv sei ein Produkt, das auf den ophthalmologischen Markt sowohl bei allergischer Konjunktivitis als auch bei trockenen Augen (DED) ziele. In der Tat seien Bindehautentzündung und trockene Augen eine Untergruppe von nicht-visuell beeinträchtigenden Augenerkrankungen (The Lancet Global Health Commission). Diese Krankheiten seien immer noch unbehandelt (unterversorgt). Basierend auf soliden Untersuchungen (wie bspw. Hawkes im British Medical Journal von 2018) würden alleine die USA jährlich mehr als 2 Mrd. Euro für die Behandlung von DED ausgeben. Im Jahr 2015 habe eine große britische Datenbank mit 3 Millionen Menschen (Herret E et al.) berichtet, dass Augenprobleme ohne Sehbehinderung mehr als 80% aller Konsultationen von Allgemeinärzten im Zusammenhang mit der Augengesundheit ausmachen würden.Da das Carragelose-Segment einen beeindruckenden Umsatz und eine beeindruckende Funktion gezeigt habe (insbesondere bei COVID-19 Trilas), glaube der Analyst auch, dass das Marinosolve-Segment (wie Tacrosolv) den Markt rocken und Marinomed davon profitieren werde. Denn die Erweiterung der Marinosolv®-Plattform bleibe auch im Jahr 2021 eines der wichtigsten Ziele von Marinomed.Daher belässt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel bei 162,00 Euro pro Aktie und bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 21.04.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.