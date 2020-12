(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Marinomed Biotech-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

118,00 EUR -0,84% (02.12.2020, 10:42)



ISIN Marinomed Biotech-Aktie:

ATMARINOMED6



WKN Marinomed Biotech-Aktie:

A2N9MM



Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MBG



Wien Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MARI



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für ihre Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Carragelose®-Plattform und die Technologieplattform Marinosolv®. Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Das Leitprodukt Budesolv befindet sich momentan in der pivotalen Phase-III-Zulassungsstudie. (02.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "kaufen"-Empfehlung für die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI).Die nach wie vor hohe Nachfrage nach Carragelose, dem antiviralen Wirkstoff von Marinomed, sorge für Rekordumsätze. Im Zeitraum 9M/20 habe Marinomed einen signifikanten Anstieg der Umsatzerlöse um 53% auf den Rekordwert von 5,1 Mio. Euro erzielt (9M/20: 3,3 Mio. Euro). Der Anstieg der Umsatzerlöse sei hauptsächlich auf die Nachfrage nach Carragelose zurückzuführen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 sei der Materialaufwand auf 3,6 Mio. Euro gestiegen, während er im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2,2 Mio. Euro betragen habe. Auch die F&E-Ausgaben seien von 3,2 Mio. Euro in 9M/19 auf 3,9 Mio. Euro in 9M/20 gestiegen. Die Dienstleistungs- und Personalkosten würden nach wie vor den Hauptteil der F&E-Ausgaben ausmachen. Marinomed habe in 9M/20 einen Nettoverlust von -4,8 Mio. Euro verzeichnet (9M/19: -6,2 Mio. Euro).20. November 2020 habe Marinomed bekannt gegeben, dass sie aufgrund der positiven Ergebnisse von Carragelose (Cell Culture Assays) gegen SARS-CoV-2 den Beginn einer Phase-IV-Studie an der Klinik Favoriten und der Klinik Floridsdorf in Wien, Österreich, planen würden. Die Teilnehmer dieser 12-wöchigen Studie würden Fachleute des Gesundheitswesens sein. Das primäre Ziel dieser Studie konzentriere sich auf die prophylaktische Behandlung, die die Symptome von SARS-CoV-2 und anderen respiratorischen Virusinfektionen reduziere. Wenig später, am 30. November 2020, habe Marinomed Nachrichten über eine weitere klinische Studie an der medizinischen Fakultät der Universität Swansea in UK veröffentlicht. Die Studienpopulation würden auch Angehörige der Gesundheitsberufe sein, die mit Carragelose Nasen- und Rachenspray verabreicht würden. Mithilfe dieser Studie solle die Wirksamkeit von Carragelose bei der Reduzierung der Rate, Schwere und Dauer von SARS-CoV-2-Infektionen abgeschätzt werden.Vaseghi erwarte langfristig eine starke Visibilität der Produkte von Marinosolv. Budesolv sei eines dieser potentiellen Produkte, das mit zunehmender Prävalenz der allergischen Rhinitis (AR) eine herausragende Stellung einnehme. Leider beginne die Prävalenz von AR in der Altersgruppe von sechs bis sieben Jahren (Internationale Studie über Asthma und Allergien im Kindesalter) bis hin zu älteren Menschen. Durch Marinosolv habe Budesolv jetzt eine bis zu 85% geringere Dosis und sofortige Linderung (<3h) im Vergleich zu seinem Originator.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Marinomed Biotech-Aktie und erhöht sein Kursziel von 129,00 EUR auf 134,00 EUR, was bei dem aktuellen Aktienkurs einem Potenzial von +13% entspricht. (Analyse vom 02.12.2020)