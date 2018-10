Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (25.10.2018/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Mit der zuletzt haussierenden Aktie des weltgrößten Lachsfarmbetreibers sei es am Mittwoch deutlich bergab gegangen. Jetzt aber das Ende der Kursrally auszurufen, erscheine zu früh. Denn schuld am jüngsten Kursrückgang sei ohnehin ein anderes Unternehmen sowie der schwache Gesamtmarkt. So seien gestern an den Weltbörsen fast alle Aktien unter Druck geraten und mit Grieg Seafood habe auch ein Sektorvertreter eher schwache Eckdaten für das dritte Quartal präsentiert.Aus charttechnischer Sicht seien derartige Rücksetzer wie gestern im Zuge einer vorangegangenen Kursrally absolut gesund. Fundamental betrachtet sehe es für Marine Harvest weiterhin gut aus und locke mit einer stattlichen Dividendenrendite von 5,5%. Anleger könnten weiterhin an Bord bleiben, der Stopp sollte zur Gewinnsicherung auf 16,80 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Marine Harvest-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:20,99 EUR +1,99% (25.10.2018, 11:18)