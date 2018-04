Börse Frankfurt-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

18,33 EUR +0,88% (12.04.2018, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

18,34 EUR +1,83% (12.04.2018, 09:43)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (12.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Nahrungsmittelkonzerns Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Rally des Lachspreises und der Betreiber von Zuchtfarmen habe sich auch an den vergangenen Handelstagen fortgesetzt. So habe die Marine Harvest-Aktie gestern ein neues Rekordhoch markiert. Sei der Titel nun heiß gelaufen oder könnten nicht engagierte Anleger immer noch zugreifen?Morgen würden die neuesten Daten zur Entwicklung der Lachspreise veröffentlicht. In der zurückliegenden Woche habe der Preis bereits fast auf einem neuen All-Time-High notiert. Womöglich werde diese oder nächste Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Jedoch habe sich der Lachspreis in den vergangenen Monaten und Jahren stets relativ volatil gezeigt, sodass schärfere Korrekturen eigentlich nur eine Frage der Zeit sein dürften. Auch bei Marine Harvest-Aktie wäre eine Korrekturbewegung aus charttechnischer Sicht durchaus gesund.Rein fundamental betrachtet hätte das Papier des Lachsproduzenten noch Luft nach oben. Ein 2018er-KGV von 15 und ein 2019er-KGV von 13 seien für ein wachstumsstarkes Unternehmen eine günstige Bewertung. Außerdem lockt eine attraktive Dividendenrendite von über fünf Prozent, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2018)Börsenplätze Marine Harvest-Aktie: