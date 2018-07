Börsenplätze Marine Harvest-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

17,76 EUR -0,28% (13.07.2018, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

17,73 EUR -0,73% (13.07.2018, 10:10)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (13.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Nahrungsmittelkonzerns befinde sich nach der Rekordjagd im Frühjahr aktuell weiter in der Konsolidierungsphase. Dies sei auch wenig verwunderlich, da die Anleger in den vergangenen Handelswochen einige klar negative Meldungen hätten schlucken müssen.So seien aus einer Anlage in Chile rund 900.000 Lachse ausgebrochen. Der Schaden dürfte sich laut Marine Harvest auf etwa 14 Millionen Dollar belaufen. Derweil habe ein Brand die Zuchtanlage nahezu die komplette Zuchtanlage Kritsen zerstört.Zudem seien die Lachspreise zuletzt wieder deutlich gefallen.Anleger können daher weiter bei der Marine Harvest-Aktie investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 13,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link