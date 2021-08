XETRA-Aktienkurs Manz-Aktie:

61,10 EUR +0,99% (12.08.2021, 11:00)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (12.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: Börsianer quittierten die Habjahreszahlen mit Verkäufen - AktienanalyseDas neueste Zahlenwerk von Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) hat Schwächen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Spezialmaschinenbauer habe im ersten Halbjahr Erlöse von 114,4 Mio. Euro verzeichnet. "Der Rückgang um 8,0 Prozent ist im Wesentlichen auf die kundenseitig bedingte Unterbrechung der Arbeiten an den CIGS-Projekten im Segment Solar und einem erwartungsgemäß niedrigeren Umsatzniveau im Segment Contract Manufacturing zurückzuführen", habe das Unternehmen erklärt. Allerdings habe sich das operative Ergebnis (EBITDA) stark verbessern können, es habe sich auf 18,1 Mio. Euro nach 12,1 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 belaufen.Dank der guten Auftragslage und den sehr positiven Aussichten auf dem Markt für Elektromobilität zeige sich der Vorstand optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung des Jahres 2021 und darüber hinaus. Über alle Segmente hinweg habe der Auftragseingang 124,2 Mio. Euro betragen - so viel wie im Vorjahr. Der Auftragsbestand habe mit 191,1 Mio. Euro deutlich über dem vergleichbaren 2020er-Niveau (167,5 Mio. Euro) gelegen. Eine konkrete Prognose sei Manz aber schuldig geblieben.Das habe an der Börse für lange Gesichter gesorgt, die Manz-Aktie habe im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe deutlich nachgegeben. Nach dem phantastischen Lauf des Titels wäre eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Konsolidierung allerdings auch wenig überraschend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2021)Börsenplätze Manz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:61,00 EUR +0,49% (12.08.2021, 11:59)