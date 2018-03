Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

33,75 EUR -1,32% (09.03.2018, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

33,90 EUR -1,45% (09.03.2018, 09:29)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (09.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe gestern vorläufige Zahlen für 2017 veröffentlicht, die unterhalb der Guidance und der Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Der Umsatz habe mit 325,0 Mio. Euro zwar um 40,7% über Vorjahr gelegen, die Guidance von mehr als 350 Mio. Euro sei jedoch nicht erreicht worden. Grund hierfür seien im Wesentlichen kleinere Verzögerungen beim CIGS-Großauftrag gewesen, die zu einer Umsatzverschiebung in Q1 des laufenden Jahres geführt hätten. So habe Manz im Januar das Erreichen eines Meilensteins und eine damit verbundene Zahlung von 43 Mio. Euro vermeldet.Wie avisiert habe Manz in 2017 mit einem positiven EBIT in Höhe von 1,6 Mio. Euro abschließen können. Hierin enthalten sei ein positiver Sonderertrag von 34,4 Mio. Euro aus dem Anteilsverkauf der Manz CIGS Technology GmbH gewesen. Bereinigt um diesen Effekt seien die Verluste trotz der laufenden Neuausrichtung des Konzerns von -35,9 Mio. Euro im Vorjahr auf -32,8 Mio. Euro verringert worden. Die adj. EBIT-Prognose des Analysten von -17,6 Mio. Euro habe aufgrund der geringeren Solarumsätze nicht erreicht werden können. Mit Blick auf die sequenzielle Entwicklung würden sich jedoch deutliche Fortschritte durch Manz‘ Optimierungsprogramm zeigen. So sei der operative Verlust qoq deutlich zurückgegangen und Manz habe in Q4 operativ wieder ein positives EBIT von 0,8 Mio. Euro verbuchen können.Für 2018 verfüge Manz über eine hohe Visibilität im Solarbereich durch den laufenden CIGS-Großauftrag. Auch die Nachfrage für die DisplayProduktionstechnologien und im Contract Manufacturing entwickle sich weiter gut. Die neuen Serienmaschinen und -module, die das Ergebnis in 2017 durch vorlaufende Entwicklungskosten und den Aufbau des Vertriebsapparates deutlich belastet hätten, dürften im laufenden Jahr einen positiven EBIT-Beitrag liefern. Bei den Anlagen zur Batterieproduktion für die E-Mobility rechne der Analyst aufgrund eines Ausbaus im Vertrieb sowie steigenden F&E-Aufwendungen nun mit höheren Verlusten als bisher, gehe aber von weiteren Erfolgsmeldungen bei den Pilotlinien und einer verbesserten Visibilität für die kommenden Jahre aus.Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, hat ihre Prognosen für 2018 vor allem aufgrund höherer Anlaufverluste im Energy-Storage-Bereich gesenkt, bestätigt aber sein Kursziel von 55,00 Euro und seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Manz-Aktie: