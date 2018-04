Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (19.04.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe am Dienstag nach Börsenschluss einen Großauftrag im Bereich Energy Storage gemeldet. Der Analyst habe mit dem Unternehmen über die aktuellen Entwicklungen gesprochen und fasse nachfolgend die wesentlichen Erkenntnisse zusammen.Manz werde eine Produktionslinie für Lithium-Ionen-Batterien an einen Kunden in Europa liefern. Die hiermit hergestellten Batteriezellen und -module würden bei Elektro-Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und stationären Speicherlösungen zum Einsatz kommen. Das Auftragsvolumen liege im niedrigen einstelligen Mio.-Bereich und solle in 2018 und 2019 fakturiert werden. Gemessen an den Segmentumsätzen des Bereichs Energy Storage von 23,8 Mio. Euro in 2017 dürfte dieser Auftrag einen spürbaren Wachstumsimpuls liefern (MONe 2018: +34,7%).Im Gegensatz zu den Pilotlinien für die Automobilindustrie, welche die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Bereich Energy Storage des abgelaufenen Jahres geprägt hätten, handle es sich hier um eine Linie von unterschiedlichen Maschinen aus dem bestehenden Portfolio. Entsprechend sollte dieser Auftrag einen positiven Ergebnisbeitrag liefern können und so dazu beitragen, die Verluste des Segments aus dem Vorjahr (EBIT -22,7 Mio. Euro) zu verringern. Angesichts der hohen Entwicklungsaufwendungen für Zukunftstechnologien in der E-Mobilität erwarte der Analyst jedoch für das Segment insgesamt auch im laufenden Jahr ein negatives EBIT von -9,5 Mio. Euro. Den Turnaround sehe er in 2019 mit den ersten Aufträgen für die Serienfertigung aus der Automobilindustrie.Manz habe am 06. April einen Brand an einem Standort in Taiwan gemeldet, der die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Q2 im Segment Contract Manufacturing negativ beeinflussen dürfte. Aktuell verlagere Manz die Produktion an einen anderen Standort. Aufgrund der Reinraumanforderung sei diese Verlagerung aber nicht trivial. Obwohl Manz mit Hochdruck daran arbeite, die bestehenden Aufträge in dem Bereich abzuarbeiten, seien die Auswirkungen auf die Umsätze und die zusätzlich entstandenen Kosten noch nicht endgültig quantifizierbar. Dies gelte ebenso für die Höhe der Ansprüche gegenüber der Versicherung. Dennoch halte Manz die Guidance für 2018 (Umsatz +10 bis 14%, positives EBIT) weiterhin für realisierbar. Der Analyst habe seine Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Segment in Q2 gesenkt, gehe aber ebenfalls weiter vom Erreichen der avisierten Ziele aus. Etwaige Sondererträge aus der Schadensregulierung habe er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt.Robert-Jan van der Horst, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Kursziel von 54,00 Euro und die Kaufempfehlung für die Manz-Aktie. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link