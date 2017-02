ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (03.02.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktie: Großauftrag als Befreiungsschlag - AktienanalyseDer Maschinenbauer Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) hat endlich den lang ersehnten Großauftrag an Land gezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für den Großaktionär Shanghai Electric Group würden die Reutlinger zwei Produktionslinien für Dünnschicht-Solarzellen errichten. Die Order habe einen Gesamtwert von 263 Mio. Euro - der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte. Die Installation werde 2017 beginnen und im Folgejahr 2018 abgeschlossen werden. Entsprechend werde der Auftrag auch in diesen beiden Jahren umsatz- und ertragswirksam."In Anbetracht des immensen Potenzials weltweit ist dieser Auftrag nur als erster Schritt zu betrachten", habe Manz mitgeteilt. Der Auftrag sei ein Befreiungsschlag. Entsprechend sei die Aktie in der Spitze über 40 Euro nach oben gesprungen. Erstaunlich sei, dass der Kurs des Capped Call nicht stärker reagiert habe, zumal er nun deutlich "im Geld" liege. Daher könnten auch Neueinsteiger noch zugreifen, zumal der Aktienkurs nach unten abgesichert sei. Denn durch einen Aktienpoolvertrag von Shanghai Electric mit CEO Dieter Manz könnte es bald ein Pflichtangebot zu 34,74 Euro je Aktie geben. (Ausgabe 04/2017)Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:39,495 EUR +1,53% (03.02.2017, 16:00)Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:39,226 EUR +0,94% (03.02.2017, 16:20)