Genf (www.aktiencheck.de) - Indikatoren wie die Unigestion-Nowcaster signalisieren eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage auf einem niedrigem Niveau, so die Experten von Unigestion.



Möglicherweise hätten die Märkte nun ihre Tiefstände erreicht, meine Florian Ielpo, Leiter Makro-Research beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion. In der Vergangenheit habe das Durchschreiten einer solchen Talsohle in der Regel auch das Ende von Baissemärkten eingeläutet. Das sei, neben der Liquiditätsflut der Notenbanken, eine mögliche Erklärung für die Erholung der Aktienmärkte seit Ende März.



Mit Blick auf die Rally der vergangenen Wochen stelle sich jedoch die Frage nach den Bewertungen. Ielpo rate dazu, die auf den ersten Blick hohen KGVs im MSCI World, MSCI Emerging Markets und S&P500 mit Vorsicht zu betrachten, da die Erholung der Indices vor allem auf wenige Aktien, wie etwa die FAANGS, zurückzuführen sei. Die Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung verzerre das Bild mit Blick auf die künftigen Gewinnerwartungen. (27.05.2020/ac/a/m)



