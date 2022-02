Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag, 15.02.2022): Viel Bewegung wird es bei den Stimmungsindikatoren der Finanzmarktanalysten nicht geben, so die Analysten der DekaBank.Vereinigtes Königreich - Verbraucherpreise (Mittwoch, 16.02.2022): Der Anstieg der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich dürfte im Januar wie im Vormonat bei 5,4% gelegen haben. Der Spitzenwert der Inflation sei erst mit 7% im April zu erwarten, wenn die Strom- und Gaspreise für die privaten Haushalte erneut an die gestiegenen Marktpreise angepasst würden. Die Teuerung sei somit stark getrieben von Energiepreisen sowie auch von Preisanstiegen bei global nachgefragten Waren. Neben diesen externen Faktoren nehme aber auch der inländische Preisdruck zu, sodass der Inflationsanstieg eine breite Basis habe. Die Bank of England sei bereits dabei, ihre Geldpolitik zu straffen, um angesichts der starken Verfehlung ihres Inflationsziels von 2% dem Risiko von Zweitrundeneffekten entgegenzuwirken.FED - Mittwoch, 16.02.2022): Der Zinsentscheid der FED habe für eine erneute Anpassung der an den Finanzmärkten gehandelten Leitzinserhöhungen in diesem Jahr gesorgt. Insbesondere der Hinweis von FED-Chef Powell in der anschließenden Pressekonferenz, dass die Leitzinsen auch bei jedem einzelnen Meeting angehoben werden könnten, habe hierfür gesorgt. Vom Sitzungsprotokoll zu diesem Zinsentscheid würden sich de Analysten der DekaBank zu mehreren Fragestellungen Antworten erwarten: Wie sehe die Mehrheitsmeinung innerhalb des FOMC hinsichtlich eines strafferen geldpolitischen Kurses aus? Wie werde der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt im Zusammenspiel mit der sehr hohen Lohndynamik bewertet und welche Auswirkungen habe dies auf den mittelfristigen Inflationsausblick? Und schließlich: Wann und wie beginne die Bilanzreduzierung? (14.02.2022/ac/a/m)