Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Inflation im Euroraum dürfte im Januar markant zugenommen haben, so die Analysten der DekaBank.Bank of England - Leitzins (Donnerstag): Bei ihrem Zinsentscheid im Februar dürfte die Bank of England in ihren neuen Prognosen den Wachstumsausblick für dieses Jahr nach unten korrigieren, da sich das Vereinigte Königreich derzeit erneut im langen, harten Lockdown befinde. Ihre Geldpolitik dürfte die BoE deswegen aber nicht ändern. Zum einen gehe sie mit niedrigem Leitzins und Wertpapierkäufen (2020: 300 Mrd. GBP; 2021: 150 Mrd. GBP) bereits sehr expansiv vor, um die britische Wirtschaft bei der Bewältigung der Pandemie und des Brexits zu stützen. Negativzinsen seien in diesem Umfeld keine Option für die BoE. Zum anderen würden sich angesichts der guten Impffortschritte Lockerungen der Corona-Restriktionen ab dem zweiten Quartal erwarten lassen. Insofern dürfte sich die Konjunktur im Sommer kräftig erholen und die Inflation der Zielmarke von 2% annähern.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht für Januar dürfte wieder einen Beschäftigungsaufbau beinhalten. Im Dezember habe eine unzureichende Saisonbereinigung für einen Beschäftigungsabbau von fast 500 Tsd. Personen im Bereich Freizeit und Gastronomie gesorgt. Außerhalb dieses Bereichs sei die Beschäftigungsentwicklung sogar mit gut 350 Tsd. Personen leicht stärker gewesen als in den vorherigen drei Monaten - ein negativer Corona-Einfluss habe hier also nicht vorgelegen. Die wöchentlich erhobenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden andeuten, dass es im Bereich Freizeit und Gastronomie vermutlich keinen positiven Rückpralleffekt im Januar gegeben habe. Die Analysten der DekaBank hätten daher keinen diesbezüglichen Effekt in unsere Prognose für den Stellenaufbau eingestellt. Außerhalb dieses Bereichs würden sie einen Stellenaufbau im Rahmen der letzten vier Monate erwarten. (01.02.2021/ac/a/m)