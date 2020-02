Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Nun beginnt der eigentliche US-Vorwahlkampf der Demokraten um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten, so die Analysten der DekaBank.Freitag: In der kommenden Woche stünden die letzten wichtigen Indikatoren für Dezember 2019 zur Veröffentlichung an. Die Auftragsbestände der deutschen Industrie würden seit geraumer Zeit vor allem wegen einer Schwäche der Inlandsaufträge sinken. Derzeit würden sich die vormals außenwirtschaftlichen Probleme immer mehr in die Binnenkonjunktur hineinfressen, während sich die außenwirtschaftliche Entwicklung stabilisiere. Nach einem schwachen November sollte immerhin der Dezember einen Anstieg bei den Neubestellungen bringen. Mit Blick auf die Produktionstätigkeit würden die Analysten der DekaBank aber nur eine Bewegung der industriellen Erzeugung an der Stagnationsgrenze entlang erwarten. Etwas besser sollte die Bauproduktion laufen, sodass unter dem Strich ein Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe zu verbuchen sein sollte.Freitag: Nicht nur die US-Wirtschaft insgesamt, sondern auch die Beschäftigungsdynamik habe sich in den vergangenen sechs Monaten erstaunlich gut entwickelt. Im Schnitt seien monatlich knapp 190.000 Stellen zusätzlich geschaffen worden. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass der US-Arbeitsmarktbericht für Januar weiterhin relativ gute Daten liefern werde. Zuletzt hätten sich sogar die Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt verbessert. Zudem sei der Januar unüblich warm gewesen, sodass möglicherweise sogar ein übertrieben hoher Beschäftigungsaufbau gemeldet werden könnte. Mit diesem Arbeitsmarktbericht werde auch die Historie einer Revision unterzogen. Dies betreffe vor allem den Zeitraum bis März 2019. Im August habe das Bureau of Labor Statistics (BLS) bereits bekanntgegeben, dass Beschäftigungsniveau im Bereich von 500.000 Stellen nach unten korrigiert werden könnte. (03.02.2020/ac/a/m)