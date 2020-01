Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag bis Freitag: Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum) in Davos wird von Dienstag bis Freitag (21. bis 24. Januar 2020) eine Vielzahl politischer Schlagzeilen bringen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Auf der Pressekonferenz zur EZB-Ratssitzung dürfte Präsidentin Lagarde von einer leichten Aufhellung der wirtschaftlichen Aussichten sprechen. Dennoch dürfte sie wiederholen, dass sie noch für längere Zeit eine stark expansive Geldpolitik für erforderlich halte. Im Mittelpunkt werde aber vermutlich die Überprüfung der geldpolitischen Strategie stehen. Lagarde sollte erläutern, dass das Ziel dieser Analysen darin liege, trotz gravierender struktureller Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld eine ausreichende Handlungsfähigkeit der Geldpolitik sicherzustellen. Die Ankündigung der Überprüfung sollte neutral sein und weder ein baldiges Ende der Negativzinsen noch die Möglichkeit einer noch expansiveren Ausrichtung andeuten.Freitag: Der Absturz der europäischen Konjunktur scheinw abgewendet zu sein, allerdings sei zunächst mit einer Fortsetzung der Schwächephase zu rechnen. Darauf dürften in Euroland auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für den Januar hindeuten. Die Teilindikatoren würden deutlich zeigen, wo die Probleme in der europäischen Wirtschaft nach wie vor lägen. Während der Einkaufsmanagerindex für die eher binnenwirtschaftlich orientierten Dienstleister deutlich oberhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten liege, bleibe der Einkaufsmanagerindex für die eher exportorientierte Industrie im Rezessionsbereich. Allerdings zeige sich bei der Industrie eine Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau. (20.01.2020/ac/a/m)