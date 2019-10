Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Das zweite Halbjahr in Euroland ist von wirtschaftlicher Schwäche geprägt, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Bei Präsident Draghis letzter EZB-Ratssitzung sei zwar nicht mit geldpolitischen Entscheidungen zu rechnen. Dennoch dürfte die Veranstaltung nicht allein im Zeichen seiner Verabschiedung stehen. Denn im Vorfeld hätten einige Ratsmitglieder und auch ehemalige Notenbanker heftige Kritik am derzeitigen Kurs der EZB geäußert. Auf der Pressekonferenz werde es Draghi darum gehen, die im September beschlossenen Maßnahmen zu verteidigen und darzulegen, dass die unterschiedlichen Auffassungen im EZB-Rat seine Handlungsfähigkeit nicht beschränken würden. Es werde aber seiner Nachfolgerin Christine Lagarde obliegen, einen Konsens über wichtige Grundsatzfragen herzustellen - allen voran die Interpretation des Inflationsziels.Freitag: Sowohl beim Handelsstreit zwischen den USA und China als auch beim Brexit scheine sich die Lage zu entspannen. Doch bei genauerem Hinsehen habe sich noch nicht allzu viel gebessert. Der "Deal" zwischen Washington und Peking sei nicht mehr als ein Waffenstillstand. Eine grundlegende Lösung des Handelsstreits sei nicht in Sicht. Der Konflikt zwischen den USA und China könne jederzeit wieder eskalieren. Auch der Brexit sei noch nicht in trockenen Tüchern, denn die Einigung der britischen und europäischen Unterhändler müsse noch die Zustimmung des britischen Unterhauses finden. In diesem Spannungsfeld dürfte sich die Unternehmensstimmung im Oktober gemessen am ifo-Geschäftsklima wieder etwas eintrüben. (21.10.2019/ac/a/m)