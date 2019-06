Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Im vergangenen Monat sah die Welt noch rosiger aus, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Entgegen dem globalen Trend sei die Inflationsrate in China in den vergangenen Monaten gestiegen. Wichtigster Treiber sei der Anstieg der Schweinepreise infolge des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinegrippe gewesen. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Inflationsrate im Mai von 2,5% auf 2,8% gestiegen sei. Da der Anstieg nicht auf eine Überhitzung der Wirtschaft zurückzuführen sei, werde die Zentralbank hierauf nicht mit einer Änderung ihrer Geldpolitik reagieren. Für sie dürfte die gegenwärtige Konjunkturschwäche im Vordergrund stehen. Die Zahlen zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen, die am Freitag veröffentlicht würden, dürften trotz leichter Anstiege die eher schwache Verfassung der Wirtschaft bestätigen.Mittwoch: So schnell könne sich das Augenmerk der Finanzmarktakteure ändern: Noch vor kurzem hätten in den USA überraschend schwache Preisdaten für Spekulationen über Leitzinssenkungen insbesondere im kommenden Jahr gesorgt. Just in dem Zeitraum, in dem klar geworden sei, dass die enttäuschenden Inflationsdaten auf zeitlich befristete Sondereffekte zurückzuführen gewesen seien, habe der US-Präsident mit der erneuten Eskalation des Handelskonflikts mit China für einen Schwenk gesorgt. Nun werde eine drohende konjunkturelle Verlangsamung als Argument für eine baldige Leitzinssenkung angeführt. Solche Ängste dürften auch im Falle überraschend hoher Inflationsdaten Bestand haben. Für den Monat Mai würden die Analysten der DekaBank aber eine relativ unspektakuläre Entwicklung der Verbraucherpreise erwarten. (07.06.2019/ac/a/m)