Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die japanische Wirtschaft ist schwach in das Jahr 2019 gestartet, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Die europäische Wirtschaft habe im ersten Quartal 2019 nach dem enttäuschenden zweiten Halbjahr 2018 wieder in die "normale" Wachstumsspur gefunden. Die Einkaufsmanagerindices für den Mai dürften andeuten, dass sich diese Erholung in Euroland im zweiten Quartal fortsetze. Allerdings würden die Einkaufsmanagerindices auch weiterhin eine Zweiteilung der Wirtschaft zum Ausdruck bringen. Das Wachstum werde vor allem getragen von der Binnenwirtschaft, was durch den Teilindex für die Dienstleister verdeutlicht werde. Die Schwäche in der eher exportabhängigen Industrie nehme zwar ab, sei aber noch vorhanden. Dies zeige der Teilindex für die Industrie. Die Unsicherheit durch die internationalen Handelskonflikte sei ein gewichtiger Belastungsfaktor für die Industrie.Donnerstag: Es habe alles so gut ausgesehen: Der globale Frühindikator der OECD habe eine Belebung der globalen Wirtschaftsaktivität im zweiten Quartal mit entsprechend positiven Konsequenzen für die deutsche Unternehmensstimmung versprochen - und dann das: Völlig überraschend - trotz der scheinbar so gut verlaufenden Handelsgespräche - habe der US-Präsident eine massive Zollerhöhung für China angekündigt und sogar mit weiteren Maßnahmen gedroht. Dies habe die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktanalysten innerhalb einer Woche kippen lassen und könnte auch der Grund dafür sein, dass das ifo Geschäftsklima im Mai für Deutschland weiter abtauche. Die verschobene Verhängung von Autozöllen durch die USA dürfte daran nichts ändern, denn abgesagt worden seien die Autozölle nicht. Stattdessen habe sich die Phase der Ungewissheit verlängert. (17.05.2019/ac/a/m)