Die globale Nachrichtenlage schwankt zwischen Sorgen und Erleichterung, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die FED werde sehr wahrscheinlich erwartungsgemäß ihre vierte Leitzinserhöhung in diesem Jahr beschließen. Spannung würden hingegen der weitere Zinsausblick sowie die Ausgestaltung des Statements versprechen. Vermutlich würden die FOMC-Mitglieder für das kommende Jahr nur noch zwei statt bislang drei Zinserhöhungen in Aussicht stellen. Zudem dürfte die Einschätzung zum neutralen Leitzinsniveau um 25 Basispunkte nach unten geschraubt werden. Wenig Änderungsbedarf gebe es hingegen bei der Beurteilung der makroökonomischen Lage, wenngleich wohl nicht mehr von einer bislang starken Wachstumsdynamik gesprochen werde. Denkbar wäre, dass in dem Statement der Hinweis aufgenommen werde, die Entwicklungen an den Finanzmärkten stärker zu beachten. Dies wäre als Hinweis einer zumindest möglichen Zinspause im ersten Quartal kommenden Jahres zu interpretieren.Donnerstag: Die Bank of England (BoE) könne bei ihrem Zinsentscheid dieses Mal eigentlich nichts anderes machen als abwarten. Das Brexit-Chaos mache größere Prognoseanpassungen höchst unsicher, die Einschätzung der unterschiedlichen Brexit-Szenarien der Bank kenne man bereits, und es sei unwahrscheinlich, dass die Bank ihre Annahme eines geordneten Übergangs ändern werde - das wäre zu politisch. Damit bleibe nur ein Blick auf die Datenlage. Hier biete sich ein gemischtes Bild. Das Wirtschaftswachstum dürfte für dieses Jahr etwas schwächer ausfallen, und auch der Arbeitsmarkt sei nicht mehr ganz auf Kurs der BoE-Prognose. Dafür laufe es aber bei den Löhnen derzeit besser als erwartet. Solange die Brexit-Unsicherheit anhalte, sei allerdings nicht mit einem Zinsschritt zu rechnen.