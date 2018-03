Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise dürfte im Februar auf 2,3% angestiegen sein, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Sei es das schon gewesen? Im Dezember 2017 habe der US-Kongress eine Steuersenkung auch für die privaten Haushalte beschlossen. Nach ersten Berechnungen des Bureau of Economic Analysis sei hierdurch die Steuerlast der privaten Haushalte im Januar (annualisiert) um 115,5 Mrd. US-Dollar gesunken. Zudem hätten sie von einmaligen Lohnprämien in Höhe von 30 Mrd. US-Dollar profitiert. Die höheren verfügbaren Einkommen wären eigentlich ein Grund, für die US-Einzelhandelsumsätze im Februar einen kräftigen Zuwachs zu erwarten. Der Blick auf die Einzelhandelsumsätze der vergangenen Monate deute aber an, dass die privaten Haushalte einen großen Teil der Steuerersparnis bereits Ende des vergangenen Jahres ausgegeben hätten. Die Analysten der DekaBank würden daher nur eine unauffällige Umsatzentwicklung erwarten.Freitag: Der an diesem Tag zur Veröffentlichung anstehende Arbeitskostenindex in Euroland für das vierte Quartal 2017 messe die Gesamtheit aller Kosten, die einem Arbeitgeber für eine geleistete Arbeitsstunde entstünden. Ein enger Zusammenhang mit der Inflation ergebe sich jedoch nur dann, wenn man sich auf einen Teilbereich dieses Indikators konzentriere, nämlich den Anstieg der Löhne und Gehälter in der gewerblichen Wirtschaft. Dieser habe im dritten Quartal 2017 2,0% betragen, was bei einer leicht steigenden Arbeitsproduktivität mittelfristig mit einer Kerninflation knapp über 1,0% einhergehen sollte. Es würden alternative Erklärungen dafür konkurrieren, warum die Löhne bislang so wenig auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit reagiert hätten. Die Analysten der DekaBank würden für das vierte Quartal mit einer allmählich stärker werdenden Lohnentwicklung rechnen. (09.03.2018/ac/a/m)