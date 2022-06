Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Konjunkturumfrage (Dienstag, 14. Juni 2022): Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist nicht rosig, so die Analysten der DekaBank.USA - FED-Zinsentscheid (Mittwoch, 15. Juni 2022): Die US-Notenbank FED sei weiterhin bestrebt, das Leitzinsniveau möglichst rasch in den neutralen Bereich anzuheben. Denn nur hierdurch würden sich mittelfristig bestehende Inflationsrisiken begrenzen lassen. Daher werde die FED bei diesem Zinsentscheid zum zweiten Mal in Folge das Leitzinsintervall um 50 Basispunkte anheben. Bei diesem Zinsentscheid werde es auch eine Aktualisierung der makroökonomischen Projektionen geben. In der Tendenz dürfte der Konjunkturausblick nach unten und der Inflationsausblick nach oben revidiert werden. Mit Fragen zur Belastung der Wirtschaft durch die bisherige geldpolitische Straffung dürfte der FED-Chef in der anschließenden Pressekonferenz konfrontiert werden. Insgesamt dürfte die FED bestrebt sein, alles zu unterlassen, was zu einem Anstieg der Inflationserwartungen führen könnte.Bank of England - Zinsentscheid (Donnerstag, 16. Juni 2022): Zum fünften Mal in Folge dürfte die Bank of England den Leitzins bei diesem Zinsentscheid im Juni anheben - von 1,00% auf 1,25%. Wie stark die Meinungen innerhalb des geldpolitischen Komitees divergieren würden, werde das Abstimmungsverhältnis zeigen. Trotz der hohen Inflation, die in der Spitzte ab Herbst bei 10% erwartet werde, dürften größere Leitzinsschritte von 50 Basispunkten weiterhin keine Mehrheit finden. Nachdem sich die langfristigen Inflationserwartungen auf hohem Niveau stabilisiert hätten, müsse die BoE die Belastungen einer weiteren geldpoltischen Straffung für die Wirtschaft stärker ins Kalkül einbeziehen. Die Leitzinserwartungen an den Märkten würden mit rund 3% zur Jahresmitte 2023 als zu hoch erscheinen, denn sie würden in den Prognosen der BoE eine Rezession und einen zu starken Inflationsrückgang erzeugen. Dies werde die BoE vermeiden wollen. (10.06.2022/ac/a/m)