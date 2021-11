Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Umfrage (Dienstag): Unverändert liegt die deutsche Industrie in den Fesseln der Lieferengpässe, unverändert enttäuschen die deutschen Konjunkturindikatoren mehrheitlich, so die Analysten der DekaBank.China - Verbraucherpreise (Mittwoch): Seit einem Jahr habe es die Inflationsrate in China kaum einmal über die Marke von 1% geschafft. Dies dürfte sich nun ändern, weil die negativen Effekte sinkender Nahrungsmittelpreise langsam auslaufen würden. Für Oktober erwarte die DekaBank einen Inflationsanstieg von 0,7% auf 1,3% und die Marke von 2% dürfte ebenfalls bald geknackt werden. Doch weiterhin würden es die Unternehmen nicht schaffen, ihre gestiegenen Produktionskosten auf die Verbraucher zu überwälzen. Die Regierung sei darauf bedacht, die Belastungen für die privaten Haushalte gering zu halten, da eine hohe Teuerung kaum mit dem propagierten Ziel des "gemeinsamen Wohlstands" vereinbar wäre. So sollten die Privaten von steigenden Energiepreisen weitgehend verschont bleiben.USA - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise dürfte auch im Oktober weiter angestiegen sein. Die von der DekaBank erwartete Rate von 5,8% wäre die höchste seit Oktober 1990. Im Vergleich zum Vormonat dürfte der Preisindex um 0,5% angestiegen sein und damit wieder kräftiger als in den Monaten August und September. Hauptverantwortlich hierfür seien die Preise für Energie. Allerdings wäre es zu einfach, nur auf diese Teilkomponente zu verweisen, denn auch ohne Nahrungsmittel und Energie sei mit einem etwas stärkeren Anstieg zu rechnen. Hierbei würden erneut transitorische Effekte eine Rolle spielen. Aus geldolitischer Sicht relevanter sei jedoch die Entwicklung der Mieten. (05.11.2021/ac/a/m)