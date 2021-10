Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Globaler Rohölmarkt (Montag): Der globale Ölkonsum übersteigt nach wie vor das weltweite Angebot, die Öllagerbestände schrumpfen in vielen Regionen der Welt, und Rohöl verteuert sich zusehends, so die Analysten der DekaBank.Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Donnerstag): Die Engpässe bei Vorprodukten und Transportkapazitäten würden nicht kleiner. Im Gegenteil: In der jüngsten ifo-Umfrage hätten fast 78% der Industrieunternehmen und sogar 97% der Autoproduzenten von Produktionsbehinderungen durch Materialmangel berichtet. Bekannt seien schon spürbare Rückgänge der Automobilproduktion (Stückzahl) und der Stahlproduktion im August. Dabei könnten Werksferien den dämpfenden Effekt der Engpässe verstärkt haben. Die Analysten würden daher im August einen weiteren Rückgang der Industrieproduktion erwarten. Dieser könne weder durch die Bauproduktion noch durch die Energieerzeugung kompensiert werden, weshalb auch die Produktion im produzierenden Gewerbe in Deutschland nachgegeben haben werde.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Bereits im August habe das Infektionsgeschehen in den USA dafür gesorgt, dass die Anzahl der Beschäftigten weniger stark angestiegen sei als in den Vormonaten. Der Arbeitsmarktbericht für September dürfte ähnlich ausfallen. Die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne sei weiterhin schwierig zu interpretieren. Denn inoffizielle Beschäftigungsdaten, die nach Gehaltshöhe unterscheiden würden, würden eine bislang anhaltende starke Gewichtsverschiebung zugunsten des Hochlohnbereichs andeuten. Dies sorge statistisch für einen zusätzlichen Schub bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen. Aus geldpolitischer Sicht seien diese Arbeitsmarktdaten durchaus bedeutsam. Sofern der Bericht keinen weiteren Fortschritt am Arbeitsmarkt signalisiere, könnte die FED die Entscheidung, ihre monatliche Anleiheankäufe zu verringern, von Anfang November auf Mitte Dezember verschieben. (01.10.2021/ac/a/m)