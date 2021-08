Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroraum - Verbraucherpreise (Dienstag): Die Inflation im Euroraum dürfte im August relativ deutlich auf 2,8% gestiegen sein, so die Analysten der DekaBank.China - Einkaufsmanagerindex (Dienstag): Der Einkaufsmanagerindex des Handelsverbandes CFLP für das verarbeitende Gewerbe sei der erste aus der Reihe der August-Stimmungsindikatoren, die in China veröffentlicht würden. Nach der schnellen Aufholbewegung würden sich nun die Anzeichen für eine Aufschwungsverlangsamung mehren. Die Fortsetzung der No-Covid-Strategie der chinesischen Regierung führe dazu, dass bereits Einzelfälle von COVID-19 zu erheblichen Restriktionen führen und sich in der wirtschaftlichen Aktivität bemerkbar machen würden. Diese Faktoren dürften zu einem weiteren Rückgang der Einkaufsmanagerindices sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor führen. Für den CFLP-Indikator würde dies den fünften Rückgang in Folge markieren.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht werde stets in den ersten beiden Wochen eines Monats erhoben. Anfang Juli sei das Infektionsgeschehen in den USA noch unauffällig gewesen. Dann habe die Delta-Variante für einen sehr deutlichen Anstieg der täglichen Neuinfektionen gesorgt. Die makroökonomischen Auswirkungen der Corona-Entwicklungen seien im Zeitablauf zwar nicht konstant gewesen. In der Tendenz hätten die Belastungen bei gleicher Infektionsentwicklung abgenommen. Gleichwohl dürfte der sehr deutliche Anstieg der Neuinfizierten die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im August belastet haben. So werde beispielweise im Bereich Freizeit/Gastronomie vermutlich ein wesentlich geringerer Stellenaufbau stattgefunden haben als in den Monaten zuvor. Die Analysten der DekaBank würden daher einen kraftvollen, aber spürbar geringeren Beschäftigungssaufbau als im Vormonat erwarten. (27.08.2021/ac/a/m)